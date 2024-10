Cunami odstopov v SDS! Zdaj je Janšo zapustila še ena članica

Poročali smo, da se v zadnjem mesecu izstopi iz stranke SDS vrstijo en za drugim. V začetku oktobra jo je najprej zapustil dolgoletni vidni član in poslanec Anže Logar, potem pa so Janeza Janšo zapustili še Eva Irgl, Dejan Kaloh, Igor Horvat in Matjaž Vede.

Po odstopu Logarja, Irglove in Kaloha so bili v SDS mnenja, da bi težko sodelovali »z nekom, ki ne drži besede«, dodatnih izstopov pa ne pričakujejo. Medtem ko je bil po odhodu Irglove in Logarja predsednik stranke Janez Janša precej oster, pa se je menda stranka s Kalohom razšla zelo prijateljsko.

Danes je svojo odločitev, da zapušča stranko, prek družbenega omrežja facebook sporočila državna svetnica Elena Zavadlav Ušaj, ki je bila v Državni svet izvoljena kot predstavnica lokalnih interesov.

Kot na podjetje

»V življenju se večkrat znajdemo na križpotju in takrat moramo izbrati eno pot naprej. V tem križpotju sem izbrala Platformo sodelovanja zaradi sprememb in večje možnosti politične širine #sodelovanja v korist Slovenije. S tem dajem možnost SDS, da se na Goriškem razvija po poti, ki si jo je začrtala. Sama pa grem, skupaj s somišljeniki in po izčrpnem pogovoru z dr. Anžetom Logarjem, na pot politike »ZA«, kjer ni izključevanja.

Ob tem koraku izstopam iz stranke SDS. V 10 letih sem spoznala veliko ljudi, katerim sem hvaležna za vsako besedo, pomoč in podporo. Skupaj smo ustvarjali ta prostor in upam, da ga bomo tudi še naprej, saj le #sodelovanje je ključ do uspeha. Na politično stranko gledam kot na podjetje, ko v njem ne vidiš več izzivov in čutiš, da je čas za spremembe, se moraš odločiti za novo pot za dobrobit vseh. Zato je sedaj prišel čas, ko stopam na novo pot, ker vem, da je treba narediti korak naprej, da lahko naredimo še več s ciljem uspešne Slovenije in boljšega življenja v njej. Verjamem, da bomo znali preseči meje ter s skupnimi močmi in #sodelovanjem uspeli.«

Pod objavo so se vsuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Kot da smo v teatru. Za stopnjevanje dramatične napetosti si na dnevni ravni sledijo izstopne izjave vidnih! članov SDS. Samo tega se še ne ve, ali gre za komedijo ali tragedijo. Intuicija mi pravi, da se zgodovina ponavlja in da ste padli na Mefistovo "finto". Že pred dvema letoma sem slišala, da sirene vabijo na svojo pot Odisej svojim ni zavezal oči in ni jim zamašil ušes ...«

»Čestitke, Elena! Se veselim sodelovanja!«, »Želim ti veliko uspehov in zadovoljstva na novi poti«, »Dobra odločitev, srečno naprej«, »Dokler ste imeli korist od stranke, ste lizali rit, sedaj pljuvanje, sram vas je lahko«.