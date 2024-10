Kot gobe po dežju: stranko SDS zapustil še en vidnejši član

V zadnjem mesecu se izstopi iz stranke SDS vrstijo en za drugim. V začetku oktobra jo je najprej zapustil dolgoletni vidni član in poslanec Anže Logar, ki so ga mnogi v preteklosti že videli kot možnega naslednika Janeza Janše na čelu stranke. Svojo odločitev je utemeljil z mislijo, da je napočil čas za nov korak.

Potem je Janeza Janšo zapustila Eva Irgl, kot je povedala, odločitev za ta korak ni bila lahka, ampak je čutila, da je bila nujna. SDS se je, kot kaže, znašla v hudi krizi. Potem ko so jo zapustili trije izmed najvidnejših članov in poslancev Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, je po njihovih stopinjah zdaj odšel še Igor Horvat.

Danes pa je uradno izstopil iz stranke tudi ljubljanski mestni svetnik Matjaž Vede. Na družbenem omrežju X je zapisal:

»Sporočam, da sem danes uradno izstopil iz stranke, katere član sem bil več kot 17 let. Razlogi za to odločitev so tako vsebinski kot tudi osebni. Moji pogledi na razvoj politike v Sloveniji se v zadnjem času razlikujejo od usmeritev, ki jih zagovarja stranka.

Zaradi tega sem se odločil, da nadaljujem svojo pot izven strankarskih okvirov. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem, s katerimi sem kot član bil v stiku za dosedanje korektno in konstruktivno sodelovanje.«