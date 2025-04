Sočne nagrade za čudež v Ligi prvakov

Real Madrid bo zaprl streho stadiona Santiagu Bernabeu, da bo še dvignil stopnjo decibelov, ko bo nocoj (21.00) lovil zaostanek treh golov proti Arsenalu na povratni tekmi četrtfinala Uefine lige prvakov. Navijači londonskega kluba so se odzvali, da se riž (Rice) bolje skuha v pokriti posodi. Declan Rice je bil prejšnji teden junak večera, ko je dosegel dva spektakularna gola s prostih strelov, Real bo potreboval svojega odrešenika, če želi ostati v igri za ubranitev naslova. Najbolj očitni kandidat je Kylian Mbappe.

Leta 2005 je Liverpool zaostanek treh golov izničil v drugem polčasu zgodovinskega finala v Istanbulu proti Milanu. Liverpool je leta 2019 prišel do šestega naslova, potem ko je v polfinalu po 0:3 v Barceloni doma zmagal s 4:0. Leta 2017 je Barcelona po porazu z 0:4 v Parizu nadigrala PSG s 6:1 ...

Mbappeja takrat še ni bilo v Parizu, prišel je nekaj mesecev kasneje. Neuspešno lovi evropsko slavo, najbližje ji je bil leta 2020, ko je PSG v finalu izgubil z Bayernom. V Španijo je francoski zvezdnik prišel prav zato, da bi osvojil najbolj prestižno lovoriko v klubskem nogometu, ne nazadnje ima Real 15 naslovov, šest od leta 2014. Mbappeju plačuje 32 milijonov evrov na sezono prav zato, da blesti na tekmah, kakršna bo nocojšnja, česar se 26-letni Parižan zaveda.

»Seveda lahko obrnemo izid,« je že ob odhodu iz Londona zatrjeval Mbappe, ki je v svoji prvi sezoni za Los Blancos dosegel 33 golov na 49 tekmah. V ligi prvakov sedem, od tega tri na povratni tekmi proti Manchester Cityju. Danes bo še posebej motiviran, saj je bil v nedeljo izključen proti Alavesu (1:0) in se bo poskušal oddolžiti soigralcem, ki jih je pustil na cedilu. Ker je do brutalnega starta na tekmeca igral le 38 minut, bo tudi spočit.

33 golov je za Real dosegel Mbappe, Kane 34 za Bayern.

Kakšna je Realova moč, je spoznal leta 2022. Bil je strelec za PSG, ki je dobil prvo tekmo osmine finala z 1:0, in je tudi zadel v Madridu, toda potem je s hat-trickom v 17 minutah eksplodiral njegov rojak Karim Benzema. »Devetdeset minut v Madridu je lahko zelo dolgih,« je že v 80. letih govoril eden od Realovih velikanov Juanito. »Moramo verjeti in moramo si zaupati. Čudeži se dogajajo, na Bernabeuu pogosteje kot drugje,« pa pravi trener Carlo Ancelotti, ki se je pred tekmo dobil na sestanku s predsednikom kluba Florentinom Perezom, ta pa je njemu in igralcem obljubil »sočno« premijo, če bo Real prišel v polfinale.

Kimmich: Ne potrebujemo čudeža

Tudi tekma v Milanu bi se lahko zavlekla dolgo v noč, čeprav ima Inter prednost z 2:1 proti Bayernu. A tudi za Bavarce velja, da jih ne gre odpisati do zadnjega sodnikovega žvižga. Ne nazadnje imajo motiv več, saj bo finale na njihovi Allianz Areni. Harry Kane je podobno učinkovit kot Mbappe, 34 golov na 41 tekmah. V soboto se ni vpisal med strelce ob 2:2 z Borussio Dortmund. »Proti Interju smo bili dominantni, a neučinkoviti. Na normalen dan bi dosegli tri ali štiri gole. Optimizem nam daje število priložnosti, ki si jih ustvarimo,« pravi Kane. Kapetan Joshua Kimmich dodaja: »Saj ne potrebujemo čudeža, samo zmago.«