Darja Gajšek končno na porodniškem dopustu, večkrat tekle solze (FOTO)

Na začetku maja bo naša znana voditeljica in glasbenica Darja Gajšek drugič postala mamica. Kot je razkrila, tokrat pod srcem nosi sina, ki se ga že zelo veselita tudi očka Alen Jankovič in sestrica Ema. Pred dnevi se je Darja poslovila tudi od svojih sodelavcev na radiu. Medtem ko sta ji njena sodelavca v Jutranji budnici Žiga Kvas in Ljubica Špurej Jazbinšek, ki bo Darjo nadomeščala, pripravila s čustvi nabito slovo, saj je bila njuna VIP-gostja, so drugi sodelavci pripravljali zabavo, tako imenovani baby shower, s katerim so jo zelo presenetili. Studio so okrasili z baloni in ji prinesli torto ter veliko čokolado, s katero se bo lahko sladkala vse do poroda. Darjo so s tem spravili v jok.

Darja v družbi sodelavcev

Z Jasno Kuljaj

Ne enkrat, večkrat! Prav tako so ji zaželeli vse dobro na porodniškem dopustu nekateri glasbeniki. Med njimi Nina Pušlar, Zvita feltna, Unikat, Dominik Kozarič, Skater in drugi. Prvi dan zasluženega porodniškega dopusta je Darja začela s kavico, pozneje pa se je posvetila kuhanju jedi, kot so omaka bolognese, golaž in podobno, torej vse, kar je mogoče shraniti v hladilnik ali zamrzovalno skrinjo. »Še kako prav bodo prišle prve dni po prihodu iz porodnišnice, ko ne bo časa za kuhanje,« je povedala Darja in delila nasvet s spletnimi prijatelji. Na srce jim je položila, naj določene jedi nekaj časa počakajo tudi v hladilniku, če jih damo v steklene kozarce in za nekaj minut postavimo v vročo pečico ter nato zapremo. Čeprav visokonoseča, si je bodoča mamica pred dnevi ogledala nogometno tekmo med domačim NK Celje, katerega kondicijski trener je njen Alen, ter italijansko ekipo Fiorentini.