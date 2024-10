Logar bo že kmalu ustanovil stranko. Veste, kako se bo imenovala?

Poslanec Anže Logar, ki je izstopil iz SDS, je v pogovoru za N1 razkril ime nove stranke, ki bo ustanovljena že sredi novembra. Povedal je, da se bo imenovala Demokrati.

Zakaj so izbrali to ime? »Ker poudarja to, kar želimo s to politično potjo predstaviti. Torej politično širino, ki posluša, ki ji je jasno, katere reforme mora narediti, in katere primarna naloga je, da poišče soglasje za te reforme,« je odgovoril Logar, ki je pojasnil tudi, da bo stranka ustanovljena 16. novembra v Mariboru.

Znano je tudi, da bosta člana nove Logarjeve stranke postala tudi Eva Irgl in Dejan Kaloh.