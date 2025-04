Kdo bo popustil? Napetost med princem Williamom in Kate Middleton

Princ William in Kate Middleton sta par že od študentskih let, poročena sta od leta 2011. Čeprav veljata za harmonična zakonca, to ne pomeni, da v njunem odnosu ni napetosti.

Najaktualnejši spor se vrti okoli njunega prvorojenca, princa Georgea, bodočega kralja Združenega kraljestva.

Kraljevi par ima tri otroke, po Georgeu sta se rodila princesa Charlotte in princ Louis, najstarejši pa je pred pomembno prelomnico, saj morata starša sprejeti odločitev, kje bo potem, ko se bo iztekel njegov čas na šoli Lambrook, ki jo tako kot brat in sestra obiskuje sedaj, nadaljeval akademsko pot.

Po besedah fotografinje Helene Chard, ki naj bi bila dobro seznanjena z razmerami v kraljevi družini, razprava o Georgeovi naslednji šoli traja že več let: »Presenečena sem, da stavnice še niso odprle možnosti stav, kam bo princ šel jeseni,« je povedala za Fox News.

Nedavno je Daily Mail poročal, da družina aktivno išče idealno šolo za mladega princa, pri čemer sta William in Kate že obiskala več izobraževalnih ustanov v Londonu in okolici.

Kaj je na pladnju?

Veličasten kolidž Marlborough v Wiltshiru, kjer se je šolala Kate, je ena od možnosti in princ George ga je že obiskal. Prav tako je bil na ogledu kolidža Eton, nekdanje šole očeta princa Williama in strica princa Harryja.

Eton je že dolgo priljubljena izbira med kraljevimi družinami ter otroki aristokratov in politikov.

Temeljit razmislek pred odločitvijo je več kot utemeljen: kralj Karel se je nekoč v Gordonstounu počutil zelo nesrečnega, princ Harry ni bil deležen najboljše izkušnje na Etonu.

Tudi Kate je bila v svojih šolskih letih žrtev medvrstniškega nasilja, zato želi, da bi bilo njenemu sinu bolje.

Helena Chard je še dodala, da je Eton morda najvarnejša izbira za varnost princa Georgea, poleg tega je blizu doma družine v Windsorju.

Različna pogleda

Kraljevi strokovnjak Ian Pelham Turner pojasnjuje, da Kate zaradi lastnih negativnih izkušenj v šolskih letih podpira manj tradicionalen, bolj sproščen pristop k izobraževanju, William se na drugi strani nagiba k tradiciji in želi, da bi njegov sin obiskoval Eton, kjer je imel pozitivne izkušnje.

Kljub razlikam se par bliža skupni odločitvi in očitno je, da bo eden moral popustiti.

Odločitev mora biti sprejeta pred začetkom šolskega leta 2026, ko bo princ George dopolnil 13 let.