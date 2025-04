Čedno dekle za vse čase (Suzy)

Julia Roberts kot Vivian, dekle na poziv, in Richard Gere kot bogati poslovnež Edward, ki jo najame najprej za eno noč in takoj zatem za ves teden, sta se zasidrala celo v srce našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja, ki pravi, da je to njegov najljubši film. A kaj vse bi lahko bilo drugače?

Druge možnosti Namesto Julie bi v vlogi prostitutke skoraj gledali Winono Ryder ali Drew Barrymore, ki pa sta bili malce premladi zanjo. Niti Richard Gere ni bil edina mogoča izbira: pogajali so se še s Seanom Conneryjem, Burtom Reynoldsom, ki je zavrnitev obžaloval, in Alom Pacinom, ki je po testnem snemanju zavrnil vlogo, rekoč, da ni pravi zanjo. Vivianino najboljšo prijateljico, prav tako prostitutko, bi lahko igrala Demi Moore, ki je vlogo zavrnila, niso je dobile niti Laura Dern, Marisa Tomei ali Annabella Sciorra, pač pa Laura San Giacomo.

Temačna zgodba Film sprva ni bil napisan kot romantična komedija, pač pa kot temačna zgodba o življenju prostitutke. Nosil je naslov 3000 dolarjev, kolikršen je bil znesek, ki ga je Edward obljubil Vivian za teden dni, konec pa ne bi bil srečen. »Vivian bi morala biti odvisna od drog in na koncu naj bi jo Edward pustil ležati v obstranski ulici, potem ko je vanjo vrgel omenjeni denar,« je povedala Julia.

Sprana rdečelaska Med snemanjem prizora v kadi so morali za velikansko količino mehurčkov uporabiti detergent za pranje perila, ki je bil tako močan, da je Julii spral rdečo barvo las.

Navihanost Ogrlica, ki jo Edward nadene Vivian, je bila vredna 230 tisoč evrov in zanjo je bil odgovoren poseben stražar, ki jo je imel ves čas na očeh. Ko Vivian stegne roko, da bi se je dotaknila, Edward igrivo zaloputne šatuljo. Prizor ni bil v scenariju, zato je odziv igralke iskren.

Razlika v letih Med Julio in Richardom je kar osemnajstletna razlika, zaradi katere so mnogi dvigovali obrvi. On jih je imel med snemanjem 40, ona komaj 22.