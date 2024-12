Janša vsemu svetu razkril, kdo so fašisti v Sloveniji (VIDEO)

Koncert kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona so pred leti v Sloveniji prepovedali. To je seveda povzročilo veliko ogorčenja na desnem političnem polu, prvak SDS Janez Janša se je o tem večkrat oglasil in prepoved obsodil.

Marko Perković - Thompson. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

To pa je šlo v nos denimo predstavnikom Levice, ki so ocenili, da je Janša oboževalec Thompsona. »Ta svoj največji hit začne z ustaškim pozdravom 'Za dom spremni', ki je enakovreden pozdravu nacistov. Hrvati so ga uporabljali v drugi svetovni vojni, ko so vodili marionetno fašistično državo in imeli svoje koncentracijsko taborišče v Jasenovcu,« so pred časom zapisali na družbenem omrežju.

Janša: »Fašisti so oni, ki so prepovedali njegov koncert v Sloveniji«

A Janša se v svojem občudovanju hrvaškega nacionalističnega pevca ne da. Tako je namreč objavil posnetek njegovega nastopa minuli teden v Dalmaciji. Ob tem je dodal: »Tudi zato sosedi dohitevajo in prehitevajo. Ponosni so na osamosvojitev, ljubijo domovino in si to upajo na glas zapeti. Marko P Tompson je žlahten odraz tega ponosa in dostojanstva. Fašisti pa so oni, ki so prepovedali njegov koncert v Sloveniji.«