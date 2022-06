Organizator nesojenega koncerta Thompsona toži državo za več kot 80.000 evrov

Organizator koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru Milan Trol zaradi njegove prepovedi leta 2017 od države terja 81.215 evrov odškodnine. Sodni postopek se je v sredo začel na gospodarskem oddelku ptujskega okrožnega sodišča, epilog pa bi lahko dobil po sodnih počitnicah.

Kot danes poroča časnik Večer, je Trol sodišču pojasnil, da ima z organizacijo koncertov že 25 let izkušenj doma in v tujini ter da je tudi za omenjeni koncert opravil povsem enake postopke kot za vse ostale, ki jih je organiziral dotlej.

Na predvečer dneva in praznovanja Nevihte je Marko Perkovic Thompson priredil svoj koncert na splitski rivi. FOTO: Joško Ponos/Cropix Cropix

Urejena je bila vsa dokumentacija

»Vso potrebno dokumentacijo smo uredili v skladu z zakonodajo. Na policijski postaji I Maribor sem bil večkrat na sestankih, kjer smo naknadno dorekli, da bo tudi policija varovala dogodek ob naši varnostni službi. Ko smo nato dogodek objavili na Eventimu in v par dneh prodali 1200 vstopnic, razprodali koncert, se je hkrati začelo dogajati, česar nisem pričakoval niti v nočni mori, z nenormalnimi pritiski v medijih,« je povedal.

Dodal je, da za prepovedani koncert še vedno dolguje odškodnino pevcu, medtem ko je kupcem vstopnic povrnil okoli 30.000 evrov in poravnal nekaj drugih stroškov, potem pa denarja ni mogel več vračati.

Na fotografiji hrvaški rock zvezdnik Marko Perković z umetniškim imenom Thompson pozdravlja svoje oboževalce med koncertom v hrvaškem mestu Split julija 2007. FOTO: Aa

Vložil tožbo

Kot ob tem še piše časnik, je Trola pred petimi leti kot odvetnik zastopal Robert Pungerl, aktualni načelnik mariborske upravne enote, ki je takrat še pod vodstvom Ksenije Klampfer prepovedala koncert. Pungerl je zanj na državno odvetništvo celo vložil zahtevek, takrat v višini 149.000 evrov, za poskus mirne rešitve spora, kar je prvi korak pred pravdnim ali drugim postopkom proti državi ali državnemu organu. Po zavrnitvi zahtevka pri zadevi ni več sodeloval, Trol pa je nato preko drugega odvetnika vložil tožbo.

Ptujski organizator koncertov in glasbenik je maja leta 2017 najprej dobil soglasje policije za prireditev, a je Upravna enota Maribor teden dni pozneje po dodatnem mnenju policije koncert, ki je bil predviden nekaj dni pozneje, prepovedala. Upravno sodišče je junija 2019 odpravilo odločbo upravne enote, zato so o dovoljenju odločali znova, ga maja 2020 znova prepovedali, a je ministrstvo za notranje zadeve, takrat pod vodstvom Aleša Hojsa, mesec dni pozneje odločbo odpravilo.

Tri dni časa

Organizator je imel tri dni časa, da ponovno najavi koncert, a tega pa ni storil. Kot je po pisanju Večera na sodišču v sredo pojasnil Trol, epidemiološke razmere tega takrat niso dopuščale, prav tako si ne želi več takšne medijske gonje, kot jo je doživljal.

Sodniku Tomažu Neudauerju je še povedal, da Thompsona do leta 2016 ni poznal in nikjer ni opazil, da bi bil sporen. Ogledal si je posnetke njegovih koncertov, poslušal njegovo glasbo, ki mu je bila všeč, saj ima lepe ljubezenske pesmi, zato ga je želel povabiti v Slovenijo. Ko je pozneje slišal za očitke o ustaštvu in sporne pesmi, se je o tem dodatno pozanimal pri menedžerju Zdravku Barišiću, pridobil repertoar pesmi in dobil zagotovilo, da teh ne bo izvajal, še piše časnik.

Predvideni repertoar pesmi, ki ga je takrat predložil tudi mariborski policiji, je v sredo oddal tudi sodišču, ob tem pa je dodal še izjavo Thompsonovega podjetja, da junija 2020 zaradi epidemioloških zadev in klime v Sloveniji koncerta niti ne bi izvedli.