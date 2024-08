Janez Janša poobjavil pesem Thompsona, Levica na nogah (VIDEO)

Prvak opozicije Janez Janša je te dni na platformi X objavil novo pesem kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona, ki govori o domoljubju in hrvaški osamosvojitveni vojni.

Na prvi vtis lahkotna pesem, ki jo je hrvaški pevec posnel v sodelovanju s skupino Hrvatske ruže, pa je očitno zmotila predstavnike Levice.

»Janez Janša je očitno oboževalec Thompsona. Ta svoj največji hit začne z ustaškim pozdravom “Za dom spremni”, ki je enakovreden pozdravu nacistov. Hrvati so ga uporabljali v drugi svetovni vojni, ko so vodili marionetno fašistično državo in imeli svoje koncentracijsko taborišče v Jasenovcu,« so zapisali na instagramu in pripeli video.

V Sloveniji ni zaželen

Spomnimo. Leta 2017 bi Thompson moral nastopiti v Mariboru, a so koncert nato odpovedali. Slovenske oblasti in javnost so namreč izrazile zaskrbljenost, da bi njegov nastop lahko povzročili napetosti med različnimi etničnimi skupnostmi in spodbudili sovraštvo.

Odpovedi njegovih koncertov so bile tudi posledica pritiskov civilnodružbenih organizacij, politikov in nekaterih mednarodnih skupin, ki so nasprotovali njegovim nastopom zaradi nevarnosti širjenja ekstremističnih idej. V preteklosti so bili odpovedani tudi njegovi koncerti v drugih evropskih državah, kot so Nemčija, Švica in Avstrija, iz podobnih razlogov.