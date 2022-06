Janša stopil v bran Golobu

»Bilo bi prav in spodobno, da se otroke Roberta Goloba (in tudi vse druge) pusti pri miru.« S tem komentarjem se je Janez Janša odzval na poročanja medijev in zgražanje nekaterih na spletnih omrežjih, da je Golob na službeno pot v Bruselj vzel sina.

Ko je v medijih odjeknilo, da Golob v Bruselj ni odpotoval sam, je predsednik vlade potrdil, da je z njim na pot odpotoval sin, in napovedal, da ob tako tudi v prihodnje. »Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane. Vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, se vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravnava sam,« so v nedeljo na vprašanja odgovarjali na vladi, kasneje pa je Golob še dejal, da je družino s seboj na poti jemal tudi, ko je bil na čelu Gen-I.

Informacija, da ob Golob s seboj na službene poti vzel tudi družinske člane, je pri naletela na buren odziv v delu javnosti. Na spletu so se nekateri nad tem zgražali in ga primerjali z Aleksandro Pivec. A primera nista povsem enaka. Stroške njenega bivanja in bivanja družinskih članov naj bi najprej plačalo podjetje, kasneje pa naj bi jih poravnala sama.