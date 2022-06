Govorice so se izkazale za resnične: Robert Golob v Bruselj ni odpotoval sam (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob se je te dni mudil v Bruslju. Kot smo že poročali, se zaradi vrha EU ni mogel udeležiti državne proslave na predvečer dneva državnosti. V javnosti so se pojavile govorice, da je Golob, ki sicer skrbno skriva svoje zasebno življenje, v Bruselj odpotoval z otroki.

Na twitterju vlade so potrdili, da so premierja v Bruselj spremljali tudi njegovi družinski člani. »Funkcija predsednika vlade zahteva precejšnja prilagajanja zasebnega in službenega življenja. Zaradi številnih poti v tujino bo predsednik vlade občasno na pot vzel tudi družinske člane,« so pojasnili. Ob tem zagotavljajo, da se vsi stroški, od nastanitve do letalskih vozovnic, vodijo ločeno in jih predsednik vlade poravna sam.

Golob svojega zasebnega življenja ne želi razkrivati, zato o njem vemo bolj malo. Doslej smo izvedeli le, da je njegova življenjska sopotnica Jana Nemec Golob, s katero ima tri otroke, od tega je eden s posebnimi potrebami.