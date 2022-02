Invazija na Ukrajino, cena delnice Krke strmoglavila: kaj bo s poslovanjem?

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta danes napovedala nove sankcije EU proti Rusiji, potem ko je ta sprožila invazijo na Ukrajino. Prvi sveženj ukrepov je EU sprejela v sredo. Ta naj bi med drugim vključeval prepoved dostopa ruskih bank do evropskih finančnih trgov. V pričakovanju novih sankcij mediji sicer poročajo o težavnosti naslednjega koraka zaradi zahtev posameznih članic, saj bodo ostre sankcije proti Rusiji močno prizadele tudi članice EU.

1,35 milijarde letnega prometa z Rusijo

Tudi slovenska podjetja so pomemben partner v Ukrajini in Rusiji, saj s prvo naredijo nekaj manj kot 300 milijonov evrov letnega prometa, z drugo pa 1,35 milijarde. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pravi. »Ker gre za pomembne številke, so že pred časom stopili v stik s podjetji, ki bi jih kriza lahko prizadela. Verjamem, da smo zdaj v tem obdobju, ko bodo vsi iskali možnosti, kako te trge nadomestiti.« Ocenil je, da bo ukrajinsko-ruska kriza šla v smer, da bodo lahko na gospodarskem področju v prihodnost gledali bolj optimistično.

Prilagajati se trgu

V Krki so še včeraj dejali, da s poslovnimi partnerji na ruskem in ukrajinskem trgu poslujejo v skladu z načrti. »Lahko rečemo, da smo tudi v tem delu sveta vajeni kompleksnosti poslovanja. Če bo prišlo do korenitih sprememb na trgih, se bomo prilagodili spremenjenim situacijam,« so povedali v Krkini službi za odnose z javnostjo.

Je pa treba dodati, da je cena delnic Krke zdrsnila najnižje po novembru 2020. Opazno nižje so tudi preostale delnice na Ljubljanski borzi, ki sledijo padcem tečajev na evropskih finančnih trgih. Indeksi evropskih borz so se ob odprtju znižali za okoli tri odstotke.