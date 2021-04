Imate datum za drugi odmerek cepljenja? Potem morate prebrati tole

Iz ZD Ljubljana so poslali obvestilo za cepljenje s prvim odmerkom cepiva AstraZenece, da bodo drugi odmerek prejeli 12 tednov od prvega odmerka.»Vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZenece, Zdravstveni dom Ljubljana obvešča, da bodo na cepljenje z drugim odmerkom vabljene po 12 tednih od prvega cepljenja oziroma skladno s strokovnimi priporočili NIJZ in ministrstva za zdravje. Na cepljenje bodo vabljeni s SMS-sporočilom ali s klicem cepilnega centra ZD-ja Ljubljana na stacionarni telefon,« so zapisali.Doslej je sicer veljalo, da so bili cepljeni naročeni na drugi odmerek cepiva AstraZenece devet do 12 tednov po prvem odmerku, a se je ta strategija zdaj spremenila. Če ste bili na revakcinacijo naročeni pred 12 tednom po prvem odmerku, iz ZD Ljubljana sporočajo, da lahko pričakujete obvestilo o novem terminu.