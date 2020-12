Hud potres stresel Slovenijo, nuklearka v Krškem ustavljena (V ŽIVO)

Okoli 12.18 so se tla v Sloveniji močno stresla, podrhtavala so dlje časa. Močno tresenje je iz glavne dvorane v DZ pregnalo tudi poslance, ki odločajo o PKP 7. Predsednik DZje po nadaljevanju seje to po nekaj minutah za pol ure prekinil.Poslanec Jure Ferjan je iz DZ objavil fotografijo, na kateri so na tla po potresu popadale ploščice:Središče potresa je bilo blizu Petrine v osrednji Hrvaški. Le dan po močnem potresu z magnitudo 5,2, je imel tokratni potres magnitudo kar 6,3. Prvi prizori iz Petrine so po poročanju hrvaških medijev dramatični, polno je ruševin. Gasilske sirene tulijo tudi v Zagrebu, od koder poročajo, da so se tla tresla 20 sekund. Iz Hrvaške so danes dopoldne že poročal o več potresnih sunkih Dogajanje spremljamo v živo:Zaradi močnega potresa je NEK varno ustavljena. Do zaustavitve je prišlo zaradi avtomatskega delovanja zaščite turbine. Po prvem pregledu brez posledic, tako da varnost ni ogrožena, je sporočil minister za infrastrukturoV Sisku naj bi se porušilo pol športne dvorane.V Petrini je polno porušenih hiš, za zdaj se ne ve, ali je potres zahteval smrtne žrtve. Policija je državljane pozvala, naj odidejo na prosto in se čim bolj odmaknejo od stavb. Osebe v višjih nadstropjih pa naj poiščejo zavetje pod nosilnimi zidovi. ena izmed hiš naj bi se zrušila na avtomobil.Po podatkih Urada za seizmologijo Agencije RS za okolje (Arso) je imel potres s središčem 149 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane magnitudo 6,1. »Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so sporočili.