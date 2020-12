Apokaliptični posnetki: ljudi rešujejo iz vozil, umrl je otrok (VIDEO)

Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji. V Petrinji se je zrušil vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, tamkajšnji župan​ je že zaprosil za pomoč, saj so razmere katastrofalne. Poškodovane ljudi rešujejo iz avtomobilov, po poročanju hrvaških medijev naj bi umrl otrok.Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund. Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Sirene so se oglasile tudi v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom. Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo pet stresel že v ponedeljek.Iz Zgreba se nam je javila tudi bralka: »Kaj takega še nismo doživeli. Treslo cca. pol minute, iz omar so popadale vsemogoče stvari. Ljudje so tekli na ulico in ostali zunaj, v velikem strahu, da se vse skupaj ponovi.«Potres so čutili tudi v Srbiji in BiH.Območje Petrinje je po ponedeljkovem potresu z magnitudo 5, že zjutraj in dopoldne streslo več popotresnih sunkov. Lokalne oblasti v Petrinji ocenjujejo, da je bilo v potresu poškodovanih približno 1500 objektov.