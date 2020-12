Spet se je treslo: prvi potres 3,0, drugi 2,5 po Richterju

Sinoči več manjših potresov

Ni se začela niti organizirana popotresna obnova Zagreba

Hrvaška vlada je napovedala, da bo dala 20 milijonov kun (2,7 milijona evrov) za nujno popotresno sanacijo objektov. V Sisku in Petrinji si pomoči države želijo takoj, a opozarjajo, da se še ni začela organizirana popotresna obnova Zagreba. Potres z magnitudo 5,5 je 22. marca letos poškodoval približno 26.000 objektov na zagrebškem območju.

Poškodovane hiše, večinoma strehe in dimniki, pa tudi številne razpoke na kmetijskih in stanovanjskih objektih, so posledice dveh močnejših in večih manjših potresov, ki so včeraj dopoldne prizadeli Sisek, Petrinjo in druga naselja siško-moslavinske županije.Močan potres z močjo 5,0 po Richterju je bil včeraj ob 6.28 zabeležen na območju Petrinje. Nato sta bila ob 7.49 in 7.51 še dva potresa z močjo 4,7 in 4,1 po Richterju z epicentrom 5 km jugovzhodno od Petrinje. K sreči potres ni zahteval človeških žrtev, je pa bila zabeležena številna materialna škoda.A območje Petrinje je po ponedeljkovem potresu treslo tudi minulo noč in danes zjutraj.»Noč se ni iztekla najbolje, v Petrinji je bilo nocoj in danes zjutraj še nekaj potresov,« je danes zjutraj v oddaji U mreži Prvog na hrvaškem radiu dejal njihov županDanes okoli 7. ure je omenjeno območje stresel potres z močjo 2,5 stopnje po Richterju, epicenter po podatkih EMSC je bil na globini 1 kilometer 21 kilometrov od Siska in 43 kilometrov od Zagreba. Ob 1.19 ponoči so prebivalci začutili nekoliko močnejši potres, 3,0 stopnje po Richterju, epicenter pa v globini 2 kilometrov in 15 kilometrov od Siska.Medtem so hrvaški seizmologi sporočili, da so zmeren potres z magnitudo 3,1 nekaj po 5. uri zabeležili tudi v južni Dalmaciji. Občutili so ga predvsem prebivalci otoka Vis. Žarišče potresa je bilo približno 10 kilometrov zahodno od mesta Vis, je sporočil hrvaški seizmološki zavod.