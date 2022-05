Hrvati zaskrbljeni zaradi Tanje Fajon: Zato je odhajajoči premier tu osamljen

Hrvaški Večernji list v komentarju kritično ugotavlja, da se bo politika Slovenije do Hrvaške spremenila, če bo zunanje ministrstvo prevzela Tanja Fajon. Hrvaška bo izgubila podporo pri vključitvi v schengensko območje, zaostril se bo tudi arbitražni spor, napoveduje Denis Romac.

»Zdi se, da nič ne simbolizira pričakovane spremembe slovenske zunanje politike tako dobro, kot prihod Tanje Fajon na čelo slovenske diplomacije, ne samo, ko gre za zavračanje višegrajske avanture (Janeza) Janše in projekta uvajanja iliberalnega modela oblasti v Sloveniji, ampak tudi v pogledu politike Ljubljane do Zagreba,« ocenjuje novinar.

»Tanja Fajon je ves čas vztrajala pri implementaciji arbitražne razsodbe, prepričana pa je tudi, da Hrvaška ne izpolnjuje kriterijev za vstop v schengen. Pri tem je treba spomniti, da tovrstna stališča deli tudi ostala slovenska politična scena, zato je odhajajoči premier tu osamljen,« še dodaja.

»Zato je treba računati na to, da prihod Tanje Fajon na čelo slovenske diplomacije pomeni tudi vračanje arbitraže in pogojevanje odnosov s Hrvaško s spoštovanjem in z implementacijo arbitražne odločitve, kar se nanaša tudi na hrvaški vstop v schengen. To pa verjetno pomeni tudi novo zaostrovanje odnosov med Ljubljano in Zagrebom,« med drugim še ugotavlja novinar Večernjega lista.