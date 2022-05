Kako so si razdelili ministrstva? Znano, kaj sta izbrala Fajonova in Mesec

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec bodo danes nadaljevali koalicijska pogajanja za sestavo 15. slovenske vlade. V preteklih dneh so delovna pogajanja potekala na ravni strokovnih skupin, po današnjem srečanju pa je že pričakovati razrez ministrskih mest po koalicijskih partnerjih.

Prvi uradni krog koalicijskih pogajanj so prvaki najverjetnejših koalicijskih partneric opravili v torek, po njem pa ocenili, da pogajanja za sestavo nove vladne koalicije uspešno tečejo. Določili so tudi časovnico nadaljnjih pogajanj, po napovedih najverjetnejšega kandidata za mandatarja Goloba bodo skušali vlado sestaviti do 3. junija, koalicijsko pogodbo pa parafirati najkasneje 13. maja, še pred ustanovno sejo DZ.

Fajonovi zunanje ministrstvo, Mescu sociala?

Koliko in katera ministrstva bodo pripadla posameznim strankam, Golob, Fajonova in Mesec v javnosti še niso želeli razkrivati. Predsednica SD je sicer sinoči v oddaji 24ur zvečer potrdila, da si je rezervirala vodenje slovenske diplomacije. In tudi, da SD ne bo vodilo ministrstva za socialo, saj si ga je prednostno izbral Mesec. »Moja izbira je bila ministrstvo za zunanje zadeve, bodoči mandatar pa je s tem že seznanjen.« Fajonova sicer o preostalih ministrskih mestih, tudi o tem, ali bo ministrstvo za pravosodje pripadlo Dominiki Švarc Pipan ali Andreji Katič, ni želela govoriti.

Golob je sicer glede razdelitve mest, da bi štiri ministrska mesta lahko pripadla SD in tri Levici, potrdil, da se za zdaj pogovarjajo znotraj teh izhodišč, »plus, minus eno ministrstvo«. Golob se je včeraj sestal tudi s prvakom LMŠ Marjanom Šarcem, vendar pa za zdaj še ni znano, ali in kako bi lahko stranka, ki je izpadla iz parlamenta, sodelovala v novi vladi.

Koliko bo ministrstev?

Kot kaže, se ob tem obeta tudi sprememba zakona o vladi, a po Golobovih besedah še ni dokončno določeno, v katerem delu ga bodo spreminjali, napoveduje pa spremembe v imenih in v razporeditvi resorjev. V javnosti je sicer zakrožilo tudi že nekaj možnih ministrskih kandidatov, uradni pogovori o imenih posameznih kandidatov pa naj bi med prvaki strank stekli prihodnji teden.