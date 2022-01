Gorski reševalec po tragičnem vikendu: Časa za razmislek tukaj ni (FOTO)

Lepo vreme je konec tedna mnoge zvabilo v gore, kjer pa so razmere vse prej kot ugodne. Zgodilo se je več nesreč, v katerih je umrlo pet ljudi. Gorski reševalci zato opozarjajo na izredno spremenljive in zahtevne razmere v gorah. Samo v nedeljo so namreč posredovali v kar 8 gorskih nesrečah.

Kot je za naš portal pojasnil gorski reševalec Jure Vajs, je šlo v konkretnih nesrečah za padce, ki so se lahko zgodili zaradi zdrsa ali pa so se ponesrečenci spotaknili pri hoji z derezami. »V primeru podobnih padcev nam življenje lahko reši edino zaustavljanje s cepinom, ki pa ga moramo izvesti v prvih sekundah padca. Manever mora torej biti dobro naučen in avtomatiziran, časa za razmislek tukaj ni,« opozarja.

Vsaka tura je zgodba zase

Jure Vajs. FOTO: Osebni Arhiv

Gre za zahteven svet s svojimi zakonitostmi

Vajs opozarja, da so razmere v gorah trenutno precej zahtevne, saj se pogosto »spreminjajo dobesedno iz metra v meter, kjer povsem kopne odseke prekinjajo ledni in snežni odstavki«. Obiskovanje gora v takih razmerah po njegovih besedah zahteva izurjenega gornika z ustreznim znanjem in veliko izkušnjami: »Kljub primerni in zadostni izurjenosti se moramo zavedati, da je vsaka tura zgodba zase.«

Gorski reševalec opozarja še, da je potrebno biti za obisk gora dobro pripravljen. »Slovenske gore so relativno lahko dostopne, imamo bogato gorniško tradicijo, tako rekoč živimo z gorami. Mogoče ravno zaradi tega pogosto pozabljamo, da gre za zahteven svet s svojimi zakonitostmi, ki jih ne moremo spremeniti. Spremenimo pa lahko sebe, na način, da se ustrezno fizično in psihično pripravimo ter pridobimo ustrezno znanje o tehnikah, ki nam omogočajo varnejše obiskovanje gora.«

Po zadnjih podatkih Agencije RS za okolje je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna (2. stopnje), nižje pa majhna (1. stopnje). Predvsem je na mestih, ki so zaradi vetra spihana, nevarnost zdrsa, opozarjajo na agenciji.

Ne preskakujte težavnostnih stopenj

Vajs je spomnil še na izobraževanja, s katerimi je mogoče pridobiti gorniška znanja. Fizična, psihična pripravljenost in pridobitev gorniških znanj pa so, kot pravi, tista klasična priporočila. »Sam bi dodal, da v tej dejavnosti izkušnje pridobivamo postopoma in dokaj počasi, kar pomeni, da moramo z gorami živeti. Ključno je, da ne hitimo in preskakujemo težavnostnih stopenj. Zgolj občasnim obiskovalcem naših gora pa priporočam gorskega vodnika, ki bo na turi poskrbel za njihovo varnost,« še poziva.