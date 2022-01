Na območju Komne našli še truplo drugega planinca

Kaj o nesreči pravi policija?

»Gorski reševalci in Policija so zaključili iskalno-reševalno akcijo na

Komni, v kateri sta umrla dva planinca. Dogodka sta povezana. Prva nesreča

se je včeraj koli 20.20 zgodila zaradi zdrsa planinca s poti in padca po

strmem prepadnem terenu Komne, druga pa, ko mu je drug planinec poskušal

pomagati in je tudi sam zdrsnil. Oba sta umrla. Gorski reševalci so enega

pokojnega planinca z dronom našli že včeraj pozno zvečer, še drugega pa

danes zgodaj zjutraj. Oba sta bila s klasično reševalno tehniko spravljena

v dolino. Oba sta državljana Slovenije. Tuja krivda je izključena. Podlaga

je bila poledenela. Pozivamo k veliki previdnosti in znova opozarjamo, da

ni dovolj samo ustrezna oprema temveč je potrebna je tudi velika previdnost

ter visoka stopnja odgovornosti in zavedanja vsakega posameznika in skupin.«