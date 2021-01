Gori oranžni alarm, na cesto se je usul snežni plaz

Novi plazovi

Uprava za zaščito in reševanje poroča o plazovih, udorih, zdrsih oziroma podorih zemljin in kamnin v Črni na Koroškem ter o potoku, ki je ob 6.20 v Ovsišah pri Podnartu v občini Radovljica zaradi zamašene pretočne cevi prestopil bregove. Gasilci PGD Podnart so očistili cev in sprostili pretok vode.



V jutranjih urah se je na cesto Bovec–Predel usul snežni plaz. Cesta je zaprta.

Za severozahod države je za danes in nedeljo prižgan oranžni alarm. FOTO: Arso

Kraške reke bodo naraščale

Pretoki rek na severu, zahodu in v osrednjem delu države so veliki in večinoma upadajo. V južni polovici države prevladuje srednja vodnatost s tendenco

naraščanja. V porečjih Kolpe, Vipave in Krke so pretoki veliki in se prav tako povečujejo. Kolpa se razliva v srednjem toku. Vodnatost rek v porečju

Savinje je velika in počasi še narašča. Vodnatost rek v severovzhodnem delu države je srednja in ustaljena, sporoča Arso.



Danes dopoldne bodo še naraščale reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, posamezne se lahko tudi razlijejo. Popoldne se bo vodnatost večine rek

ustalila, naraščale bodo še kraške reke in Sava v srednjem in spodnjem toku. Tudi tu lahko pride do razlivanj. V nedeljo bodo naraščale le še kraške

reke, polnila se bodo kraška polja. Drugod se bo vodnatost rek počasi zmanjševala. V prvih dneh prihodnjega tedna bodo reke počasi upadale.

Gladina morja bo jutri v jutranjih urah znova povišana.



Jutranja temperatura rek je bila od 5 do 9 stopinj, morja pa dobrih 10 stopinj Celzija.

Danes bo oblačno. Padavine bodo nekoliko oslabele, manj jih bo v vzhodnih krajih. Meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 metrih nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo še pihal južni veter. Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod od 5 do 11 stopinj Celzija.Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Veter bo ponehal. Proti jutru bo od jugozahoda oblačnost naraščala, na jugu bo pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature v nedeljo bodo od 0 do 5, na severu malo pod 0, ob morju 8 stopinj.V nedeljo bo oblačno. Dopoldne se bodo od juga spet razširile padavine, tudi po nižinah v notranjosti Slovenije bo dež prešel v sneg. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9 stopinj.Po podatkih urada za meteorološko napoved Arsa je predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika. Po petstopenjski lestvici je nevarnost plazov na severozahodu Slovenije 4. stopnje, zaradi česar je Arso prižgal oranžni, drugi najvišji alarm.V noči na ponedeljek se bo prehodno zjasnilo, v ponedeljek zjutraj pa od zahoda spet pooblačilo. V južni ter ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo čez dan občasno snežilo. V torek in sredo bo precej jasno z mrzlimi jutri, čez dan bo manj kot 5 stopinj. Tudi v četrtek bo zjutraj mrzlo. Pooblačilo se bo. V petek in soboto bo pretežno oblačno in postopno toplejše, možne bodo manjše padavine. V nedeljo bodo padavine verjetnejše. Po nižinah bo deževalo.