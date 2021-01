Plaz zasul cesto, reševalci pod snegom iskali ljudi (FOTO)

Cesta je zaprta, z delovnimi stroji pa poskušajo cesto čim prej očistiti in sprostiti za promet. FOTO: PU Nova Gorica

FOTO: PU Nova Gorica

Ob 6.15 so policijo obvestili, da se je pred vasjo Soča, občina Bovec, takoj za križiščem za Lepeno sprožil obsežen snežni plaz, ki je zaprl regionalno cesto Bovec–Trenta.Po prvih podatkih je snežni plaz, pomešan s kamenjem in z drevjem, zasul cesto v dolžini približno 50 metrov in je visok od štiri do pet metrov (okoli 2.000 kubičnih metrov snega). Cesta na tem območju je do nadaljnjega popolnoma zaprta za ves promet, delavci cestnega podjetja s strojno mehanizacijo izvajajo dela, da bi jo očistili.Območje plazu in struge reke Soče so po sprožitvi snežnega plazu pregledali tudi tamkajšnji pripadniki gorske reševalne službe z lavinskim psom, saj je obstajala možnost, da bi zasul tudi kakšno vozilo ali celo ljudi. Po pregledu člani GRS pod snežnim plazom niso našli nikogar.Čiščenje bo trajalo predvidoma več ur.Stanje o razmerah in zastojih na slovenskih cestah so dostopne tudi na spletni strani prometnoinformacijskega centra