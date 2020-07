Glejte v nebo, eden najsvetlejših kometov zadnjih let bo viden s prostim očesom

Opazovanje ob 4. uri zjutraj

Majhna telesa pretežno iz ledu

V teh dneh je na nebu s prostim očesom viden komet Neowise, eden najlepših oziroma najsvetlejših v zadnjih letih. Doslej je bil viden predvsem ob jutranjem svitu, odslej pa ga bo mogoče opazovati tudi zvečer. Najlepše naj bi bi viden v dneh okoli mlaja 20. julija, napovedujejo poznavalci.Komet, katerega strokovno ime je C/2020 F3, je 27. marca prvi odkril ameriški vesoljski teleskop Wise. Gre za dolgoperiodičen komet, ki se bo predvidoma naslednjič v tako bližino Zemlje vrnil šele čez več kot 6000, morda 7000 let.Neowise je sicer na tokratni poti skozi osončje 3. julija že prešel točko, najbližje Soncu, in je to bližnje srečanje drugače od številnih drugih kometov odlično preživel. Gre za najsvetlejši nam vidni komet v zadnjih 23 letih.Ob večerih se bo še ves julij vedno bolj dvigoval nad obzorje, nato pa se bo v avgustu postopno znova bližal obzorju. Ob jutranjem svitu se nekje do sredine meseca še malo dviguje, proti koncu julija pa bo izginil pod obzorje.Avstrijski astronomza opazovanje predlaga predvsem 4. uro zjutraj s pogledom v smeri severa ter 22. uro zvečer v smeri severozahoda. Najboljše si ga bo sicer ogledati v dneh okoli mlaja 20. julija, ko bo tudi najbližje Zemlji. 23. julija bo od Zemlje oddaljen le 103 milijone kilometrov.Komet in njegov rep si je najboljše ogledati kar z daljnogledom ali z lahkim teleobjektivom na fotoaparatu. Kometi so sicer ostanki iz časov nastanka osončja pred 4,6 milijarde let. Gre za majhna telesa pretežno iz ledu, podobna asteroidom, ki pa se od njih ločijo po dolgem repu (komi), usmerjenem stran od Sonca. Od tod tudi ime repatica. Tirnica kometa lahko seka tudi tirnico Zemlje. Ko potuje Zemlja skozi področje z delci, ki jih je zapustil komet, se pojavi meteorski roj.