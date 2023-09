Ganljiv zapis medicinske sestre Tehvide: Včasih tudi jokamo, molimo za čimprejšnje okrevanje in žalujemo

Na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer se zdravijo vsi otroci z rakom v Sloveniji, primanjkuje medicinskih sester. Zaradi pomanjkanja medicinskih sester, ki je splošen problem slovenskega zdravstva, prihaja do velikih težav pri razporedu dela, ki bi zadostil potrebam pacientov. Zato na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani vabijo v svoje vrste medicinske sestre, da se pridružijo srčni ekipi zdravstvenega osebja.

Ganljiv zapis

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili fotografijo sestre Tehvide z deklico Mairo. Tehvida je Mairo spremljala od prihoda na oddelek do njene veliko prezgodnje smrti oz. njenih zadnjih ur na domu. Poleg fotografije je objavljen ganljiv zapis Društva Junaki 3. nadstropja, društva staršev otrok zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku. Zapis objavljamo v celoti nelektoriranega:

»Zdravljenje otroškega raka je bolj uspešno, kadar ima otrok ob sebi oporo ljudi, ki jim zaupa in ga ob tej težki poti opogumljajo. To niso samo družinski člani. Veliko vlogo pri tem imajo tudi medicinske sestre.

V bolnišnici one postanejo druga družina. Poleg zdravstvene nege in oskrbe postanejo rama, na katero se lahko naslonijo starši in varno zatočišče otroku. Čeprav se stiki z osebjem po zaključenem zdravljenju običajno prekinejo, nam staršem in tudi Junakom sestre ostanejo na prav posebnem mestu v srcu.

Ena od medicinskih sester na oddelku, sestra Tehvida, pa nam je o svojem delu na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani zaupala tole:

Vedno pravim, da bi bilo bolje, če ta oddelek ne bi obstajal, ampak za otroke in njihove družine, ki se srečajo s takšno boleznijo, sem vedno znova vesela, da obstajamo in da ta oddelek sestavlja tako srčen in strokoven tim, ki v tem težkem času postane njihova druga družina.

Sama delo vidim kot zelo razgibano, velikokrat tudi zelo naporno, polno takšnih in drugačnih dogodivščin, predvsem pa kot delo, kjer imaš možnost, da se vedno nekaj novega naučiš in s tem pripomoreš k še boljši skrbi za otroke in njihove družine.

Dnevno se srečujemo z otroki in njihovimi družinami, ki se žal dan za dnem borijo z boleznijo. Skupaj z njimi se borimo za vsak dan brez zapletov, veselimo se vsakega dne, ki ga preživijo doma s svojimi najbližjimi in odštevamo dneve do zaključka zdravljenja. Žal ni vedno vse popolno in tako kot želimo in upamo. Včasih tudi jokamo, molimo za čimprejšnje okrevanje in žalujemo.

Ob vsaki lepi besedi, zahvali, ob vsakem objemu in trenutku, ko si nekaj minut vzameš in se posvetiš otroku in svojcem, ugotoviš, da se pravzaprav sreča skriva v malih stvareh ... za nas kot tudi zanje. Seveda tista največja je, ko se zdravljenje uspešno konča in odidejo z našega oddelka. Sestra Tehvida«

Pod objavo so je usul plaz pozitivnih komentarjev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Tehvida vi in vse ostale sestre na oddelku ste neverjetne. Včasih sem dobila občutek, da ste kar ves čas tam in ne greste nič domov. Kljub temu vedno nasmejane, pozitivne, skratka najboljše. Hvala, ker ste tam za nas.«

»Poklon vsem sestram. Zlate ste!«

»Poklon vsem, ki delate na tem oddelku. Resnično ste s srcem in dušo pri delu oz. z junaki. Malo je takih ljudi s takšno predanostjo delu. Zato pa kapo dol vsem. S spoštovanjem. Hvala vam. Ste številka 1.«

»Zelo prijetna slika. Hvala za prijaznost medicinska sestra.«

»Tehvida, čudovita oseba ste, najboljše sestre ste na oddelku 3. nadstropja. Moje izkušnje so čudovite ... nekatere so res polne ljubezni in sočutja ... hvaležna sem, da ste bile na pravem kraju, kjer smo vas z Anuško zelo potrebovali. Hvala iz srca.«

Preberite še: