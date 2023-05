Preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja po oceni koalicije odgovor na nedopustne podražitve

Poslanci DZ so opravili splošno razpravo o predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V koaliciji so poudarili, da gre za nujen odgovor na napovedane podražitve zavarovalnic, v opoziciji pa so opozorili na nekatere pomanjkljivosti novele.

Po predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga v parlamentarni postopek vložili v Svobodi, bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku, in sicer v višini 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Zavezanci za plačilo prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prejemnik sredstev bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in ne več tri zasebne zavarovalnice.

»Vlada podpira cilje in vsebinske rešitve predlaganega zakona, s katerim je reagirala na »nedopusten dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje«, je poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ob tem vlada ocenjuje, da bi bilo nekatere določbe zakona smiselno nadgraditi, je dodal.

Proračunska varovalka

Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič je povedala, da v poslanski skupini novelo podpirajo, ker so bile napovedane podražitve dopolnilnega zavarovanje brez dodatnih ukrepov, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenega varstva, nedopustne. Ker je zdravstvo vse dražje, pa so v zakonu predvideli proračunsko varovalko, je poudarila.

To, da dopolnilno zavarovanje ponujajo tri zavarovalnice, ne znižuje cene, pač pa vedno znova vodi v sočasen dvig premij, je opozorila poslanka SD Bojana Muršič.

Poslanci Svobode so sicer, tako Muršič, v nasprotju s pričakovanjem javnosti predlagali, da se pri preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja ohrani sistem enake premije za vse.

Kljub temu bodo v SD novelo podprli, saj podpirajo združitev obeh zavarovanj v eno, nato pa se bodo v koaliciji dogovorili o pravičnejšem načinu določanja višine zdravstvenih prispevkov, je napovedala.

Za ukinitev dopolnilnega zavarovanje so tudi v Levici. Med razlogi je poslanec Miha Kordiš naštel njegovo neučinkovitost, saj komercialne zavarovalnice po njegovih besedah skozi neupravičeno visoke režijske stroške zadržijo veliko denarja, ter nesolidarnost prispevka.

Novela po njegovih besedah dosega prvi cilj, zato jo bodo v Levici podprli. Za zagotavljanje solidarnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa sta na voljo dve možnosti, je dodal.

Pri prvi gre za prilaganje višine prispevka za dopolnilno zavarovanje višini posameznikovih dohodkov, pri drugi pa za sistemski prenos dopolnilnega zavarovanja v obvezno in solidarni popravek prispevnih stopenj. V koaliciji se bodo morali dogovoriti, po kateri poti bodo šli, v Levici pa bi bili zadovoljni s katerokoli od možnosti, je dejal.

Enake ravni pravic

Poslanka SDS Alenka Jeraj je opozorila, da novela zakona ob preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja predvideva ohranitev enake ravni pravic. To je po njenem mnenju nemogoče, saj so zavarovalnice, ki nudijo dopolnilno zavarovanje, ravno zaradi zagotavljanja iste enake ravni pravic predlagale povišanje prispevka, ker »se vse draži«.

S tem problemom se bo, tako Jeraj, soočil tudi ZZZS, zato se sprašuje, kaj lahko pričakujejo bolniki. Opozorila je tudi, da zakon ne upošteva različnih kategorij ljudi, ki vsi niso redno zaposleni.

Ker menijo, da novela zakona in sprememba prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezen prispevek ni domišljena in ni pripravljena tako, kot bi bilo treba, v SDS novele ne podpirajo.

Noveli nasprotujejo tudi v NSi. Poslanka Iva Dimic je opozorila, da se bo preoblikovano dopolnilno zavarovanje enkrat letno valoriziralo, to pa da pomeni, da se bo višina premije vsako leto zvišala.

Opozorila je tudi, da so se Slovenci, ki delajo v tujini, doslej lahko odločili, da dopolnilnega zavarovanja ne bodo plačevali, novela pa predvideva obvezen prispevek.

O tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, bo DZ odločal ob koncu dela seje v okviru glasovanj.