Teh stvari ne boste pogrešali, znebite se jih brez pomisleka in slabe vesti

Ne glede na to, ali gre za generalno spomladansko čiščenje ali sprotno pospravljanje, vedno je dobrodošlo znebiti se stvari, ki v predalih, na policah ali kjer koli drugje delajo gnečo. So povsem neuporabne in v stanovanju zgolj zato, ker še niste našli volje ali časa, da bi se jih znebili. Včasih se razlog za oklevanje skriva v tem, da menite, da boste nekaj, česar niste v roke vzeli že leta, nekoč še potrebovali. A teh, o katerih pišemo danes, zagotovo ne boste, zato se jih znebite brez pomisleka in slabe vesti.

Stara ličila lahko dražijo

Ko imate v omari, shrambi ali hladilniku živila s pretečenim rokom, tvegate zastrupitev s hrano, poleg tega so pločevinke, kozarci, zavoji ali vrečke z datumom uporabnosti, ki je že davno mimo, krivi tudi za neurejenost in nepreglednost polic. Te so zato prenatrpane in težko najdete tisto, kar iščete. Zato vsaj enkrat na mesec preglejte zaloge in zavrzite vse, kar bi že lahko bilo pokvarjeno. Da bi bilo takšnih živil čim manj, poskrbite že med nakupom in v razumnih količinah kupujte res samo tisto, kar potrebujete.

V domači lekarni so pogosto zdravila, ki niso več uporabna in so zato škodljiva. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Naslednji korak je pregled domače lekarne. Zagotovo so v njej zdravila, katerih rok uporabnosti je že minil, uživanje takih pa je lahko nevarno, vsa, ne glede na to, ali ste jih dobili na recept ali kupili v lekarni, odnesite na primerno zbirno mesto. Po pregledu omarice z zdravili namenite pozornost še ličilom. Škatlice in lončki, na katerih se nabira prah, saj jih že dolgo niste uporabili, naj romajo v smeti, če je embalaža še zaprta in rok uporabnosti še ni potekel, pa jih podarite, če jih ne boste porabili.

Zavrzite pudre, maskare, črtala za oči, šminke za ustnice in podobno s pretečenim rokom ter tiste, ki so spremenili videz in teksturo. Stara ali nepravilno shranjena ličila ne kradejo le prostora, ob nanosu na kožo bi lahko povzročila draženje.

In ko smo že pri kozmetiki: vsa tista mila in šamponi, ki ste jih prinesli iz hotelov – če jih niste uporabili leto dni, jih ne boste nikoli.

Strgane brisače

Ker menite, da jih boste oblekli, kadar vas bodo doma čakala umazana dela, jih shranjujete v omarah. Ne ene ali dveh, takšnih majic imate deset, prav toliko hlač in puloverjev. V duhu pregovora čez sedem let vse prav pride se vam jih zdi škoda zavreči, a roko na srce: nikoli jih ne boste oblekli. Morda pustite eno dotrajano oblačilo, zagotovo pa jih ne potrebujete več kot pet.

Dotrajane brisače in rjuhe podarite kateremu od zavetišč za živali, tam jih bodo veseli.

Tako kot ne kopice strganih in uničenih brisač ter rjuh. Shranjujete jih zato, ker ste prepričani, da jih boste nekoč potrebovali ali zato, ker se vam jih ne ljubi zavreči. Ne glede na razlog je čas, da se znebite vseh strganih, dotrajanih brisač in rjuh ter naredite prostor v omarah. Podarite jih kateremu od zavetišč za živali, tam jih bodo veseli.

Tudi v garažah se skriva veliko stvari, ki so povsem brez uporabne vrednosti. FOTO: Trekandshoot/Getty Images

Polomljene naprave

Star in posušen čopič, barva v odprti embalaži, ki najbrž sploh ni več uporabna. Tudi v kleti in delavnici napravite čistko, preglejte embalažo, ki jo hranite in sploh ne veste več, kaj je v njej, še manj pa, v kakšnem stanju je vsebina. Tudi prazna plastična embalaža, ki jo shranjujete dolga leta, ne bo vsa uporabna. Enako velja za stare škarje, ki ne režejo, za kladivo s polomljenim ročajem in za drugo orodje ter pripomočke, ki so tam samo zato, ker se vam jih ne ljubi odnesti na smeti.

Tudi prazna plastična embalaža, ki jo shranjujete dolga leta, ne bo vsa uporabna.

In za konec še takšne in drugačne pokvarjene napravice, za katere ste bili nekoč prepričani, da jih boste popravili, pa teh namer niste nikoli uresničili: star sesekljalnik, predpotopni računalnik, radio, ki ne igra že dolgo. Znebite se vsega. Verjemite, ne boste obžalovali.