Festival potic dosegel polnoletnost (FOTO)

V Občini Prebold so se znova veselili in sladkali na tradicionalnem, že 18. festivalu potic, ki je prava posebnost Savinjske doline in slovenskega prostora. Dogodek je dve leti krojil usodo covid-19, nato pa je mojstrice in mojstre peke očitno udarila še draginja, saj se jih je letošnjega ocenjevanja udeležilo občutno manj kot v minulih letih. Točneje, prišlo jih je le 43, kar je skoraj polovica manj kot v predkoronskem obdobju.

Prejemnica zlatega priznanja Irena Kumer je spekla orehovo potico iz pirine moke.

Marljivi dijaki

Komisija strokovnih in preizkušenih poznavalcev in ocenjevalcev potic je letos štela devet članic in članov. Sestavljali so jo Jožica Pravst, Simona Strahovnik, Jože Fideršek, Fanika Burjan, Danica Uplaznik, Nataša Komerički, Boštjan Bezgovšek, Bernarda Prevoršek in Antonija Podgorski. Na podlagi meril, ki zajemajo zunanji videz izdelka (največ 12 točk), vonj skorje in sredice (6 točk), barvo in okus skorje ter sredice (12 točk) ter videz sredice (8 točk), je komisija podelila 27 zlatih priznanj, osem srebrnih in eno bronasto.

Prejemnici priznanja znak kakovosti Antonija in Zdenka z županom Markom in Ano.

A nihče ni ostal praznih rok, saj so podelili tudi diplome za sodelovanje, najvišje priznanje, poseben znak kakovosti za trikrat osvojeno zlato priznanje v štirih letih, pa sta prejeli Zdenka Lokan iz Matk in Antonija Podgorski iz Prebolda. Največ potic, kar 18, so letos spekli dijakinje in dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, z dvema pa je sodeloval tudi Šolski center Šentjur. So pa organizatorji letos pogrešali izdelke, ki so jih v minulih letih spekli v domovih za starejše, kamor sicer po ocenjevanju tudi romajo vse potice, ki oskrbovancem polepšajo praznične dni. Letos so jo spekli le v Domu starejših Polzela in zanjo prejeli srebrno priznanje.

Glavni akterji festivala s predsednico TD Prebold Simono Žvikart Repnik (tretja z desne).

Po tekmovanju romajo v domove za starejše.

Ocenjevanje anonimno

Tekmovalci so morali izdelke pravočasno dostaviti v dvorano Prebold, kjer so potice smiselno razdelili v štiri kategorije: orehovo potico, orehov kolač, smetanovo potico z dodatki in vse preostale potice. Po zagotovljeni anonimnosti, saj so bili izdelki označeni zgolj s številko, se je komisija lotila ocenjevanja, ki je bilo tokrat zaradi manjšega števila manj naporno. Vsi vzorci so nato našli svoje mesto na razstavnem prostoru sredi dvorane, kjer so si jih obiskovalci večerne prireditve ogledovali in po podelitvi priznanj tudi pokušali, večina pa po dvodnevni razstavi najde svoje porabnike v domovih za starejše v Savinjski dolini, in sicer v Preboldu, na Polzeli, Vranskem in v Galiciji.

Miza je bila letos manj razkošna, covid-19 in draginja sta pustila posledice.

Na večerni prireditvi, ki jo je vodila Simona Žvikart Repnik, tudi predsednica Turističnega društva Prebold, je za prijeten uvod z igranjem na violino in petjem poskrbela pevka Ansambla Donačka Barbara Žerjav, ki zdaj nastopa v duetu Harmolina s partnerjem na harmoniki. Na začetku so sodelovali še Mila in Žiga iz vrtca Prebold ter Otroška folklorna skupina Srajčke iz KD Gomilsko. Z uvodnim nagovorom pa tudi župan občine Prebold mag. Marko Repnik, ki je s predsednikom odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Miho Fondo ter Ano Ajdič, ki je bila oblečena v preboldsko nošo, tudi podeljevalec priznanj. Na koncu je potice blagoslovil domači župnik Srečko Hren.

Blagoslov je opravil domači župnik Srečko Hren.