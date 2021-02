Erjavec sporočil odločitev stranke o morebitnem sodelovanju z Janšo

Verjame, da so ga podprli



Nezadovoljstvo na terenu



Kot član Desusa ne more biti minister

Desus bo predsednika DZposebej obvestil o tem, da je stranka v opoziciji. Tudi ministerte funkcije ne more več opravljati kot član Desusa, je po seji vodstva stranke povedal predsednik. Napovedal je pogovor s poslancemainin predlog za zamenjavo generalnega sekretarja stranke.Vodstvo Desusa se je nekaj dni po neuspešni konstruktivni nezaupnici s kandidaturo Erjavca za novega predsednika vlade pogovorilo o aktualnih razmerah in o položaju stranke. Ker ugotavljajo, da je veliko razprave o tem, kje se stranka nahaja, bodo Zorčiču poslali posebno obvestilo o tem, da je stranka v opoziciji, je pojasnil Erjavec.Konstruktivno nezaupnico je sicer v ponedeljek podprlo 40 poslancev. Erjavec je tako prejel dva glasova manj kot je bilo podpisanih poslancev pod januarski predlog nezaupnice. Večina strank kljub tajnemu glasovanju ugiba, da Erjavca niso podprli vsi poslanci stranke, katere vodenje je po slabem letu premora ponovon prevzel v začetku decembra lani.Vodstvo je danes sklenilo, da bo Erjavec v prihodnjih dneh opravil pogovor s poslancema Simonovičem in Hršakom. Simonovič je sicer v minulih dneh ocenil, da je bil KUL ustanovljen samo za konstruktivno nezaupnico in da je uresničevanje programa Desusa možno tudi ob aktualni vladi. Priznal je tudi svojo vprašljivo podporo Erjavcu.Erjavec je danes povedal, da se je z vodjem poslanske skupineže pogovoril o tem, ali ostaja član Desusa in ali podpira sklepe sveta stranke, da je Desus v opoziciji. Jurša po Erjavčevih navedbah pravi, da je od vsega začetka spoštoval sklepe stranke. Prav tako se je Erjavec pogovoril s poslancem, ki o tem nima nobenih pomislekov.Glede poslancev Desusa je še dejal, da je bilo zanj ključno, da so se trije podpisali pod prvi predlog nezaupnice vladi. »Trije poslanci so spoštovali sklepe stranke, tudi tega, da podprejo mojo kandidaturo za mandatarja,« je prepričan Erjavec.Napovedal je, da bo na prvi seji izvršnega odbora, ki bo najverjetneje prihodnji teden, za novega generalnega sekretarja stranke predlagal. To funkcijo zdaj opravljaPo Erjavčevih navedbah je na strankarskem terenu nekaj nezadovoljstva, pozivi gredo v vse smeri: »Od tega, da bi bilo treba kakšnega poslanca izključiti, do tega, da bi moral morda kot predsednik stranke razmisliti, ali naj ponudim glasovanje o zaupnici.« Ti pozivi so po njegovih navedbah posamični in ne gre za trend.Zatrdil je še, da Desus ne bo podpisala sporazuma o sodelovanju z Janševo vlado. Bodo pa po njegovih besedah konstruktivni in podpirali predloge, če bodo v korist starejših oz. upokojencev.V Janševi vladi sicer še vedno dela minister za kmetijstvo iz vrst Desus Podgoršek. A ta po Erjavčevih navedbah ministrske funkcije, če jo želi nadaljevati, ne more več opravljati v svojstvu člana Desus. Potrebe po tem, da bi se glede tega s Podgorškom posebej pogovoril, ne vidi.»Če bo odstopil kot minister, je dobrodošel še naprej kot član Desusa. Če pa bo ostal minister, mu bodo morda zaželeli dobrodošlico v kakšni drugi stranki,« je dejal Erjavec. Formalne postopke za izključitev iz Desusa pa bodo po njegovih besedah izvedli, če bodo ocenili, da je to potrebno.Razpravo, ki so jo imeli danes, bodo ponovili na seji izvršnega odbora, pozneje pa bo po Erjavčevih navedbah zasedal tudi svet stranke. Kot je pojasnil, so ocenili, da trenutno ne potrebujejo klavzure stranke.