Janševa ponudba poslancem Desusa: kaj bo storil Karl Erjavec?

Predlog protokola o sodelovanju poslancev Desusa z vladoje že pripravljen, poroča Delo, ki je objavilo. Poslanci stranke upokojencev, ki je decembra lani sicer pod vodstvomizstopila iz koalicije, naj bi prek kmetijskega ministrasodelovali tudi pri kadrovskih odločitvah.Poslanci Desusa naj bi odločitev o tem, ali bodo po neuspešnem Erjavčevem in KUL-ovem poskusu zamenjave Janševe vlade, sprejeli po sestankih organov Desusa, ki so sklicani za naslednji teden. V kakšno smer utegnejo iti poslanci, sta nakazali izjaviin, ki menita, da je bil KUL ustanovljen zgolj zato, da se v parlamentu 'preštejejo', ter da po neuspešni konstruktivni nezaupnici KUL ne obstaja več. Erjavca na srečanje poslanske skupine v torek kljub napovedi, da bo prišel, ni bilo. Pojavljajo se ugibanja, da bi v primeru prevelikega pritiska stranke na poslance, Desus v parlamentu lahko ostal brez poslanske skupine, za katero so potrebni najmanj trije poslanci.Kot še poroča Delo, naj tudi odločitev o rekonstrukciji vlade še ne bi bila sprejeta, saj je odvisna od odločitve Desusovih poslancev.