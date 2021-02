Fajonova odvrgla rokavice: Janša čuti konec

Dva dni po glasovanju o konstruktivni nezaupnici, ko jeprejel 40 glasov, potreboval pa bi jih 46, da bi lahko zamenjal vlado, je, predsednica SD, ki skupaj z LMŠ, Levico in SAB (ter kot je odločilo vodstvo stranke tudi Desusom) ocenila, da ni razočarana nad rezultatom. »Pokazal je trenutno politično realnost.«»Naša enotnost je naša zmaga. 40 glasov zato ni konec, ampak nov začetek,« je zapisala Fajonova. Pravi, da ni razočarana niti nad Janšo in SDS: »S tem ko niso prevzeli glasovnic, so še enkrat dokazali, da jih je strah. Kajti vse poteze, vsi zapisi, napadi, tudi osebne žalitve, ki smo in sem jih deležna od premierja in njegovih zvestih vojakov, so zgolj izraz strahu. Pravzaprav so pomilovanja vredni. Ne znajo, ne zmorejo drugače. Junaki se kažejo v dejanjih, Janša pa se je s svojimi poslanci zgolj sramotno potuhnil.«Fajonova je razočarana nad drugimi poslanci, ki niso prevzeli glasovnic, češ da gre pri njihovem delovanju za goli oportunizem, preračunljivost, pohlep in razdiralnost. »Nekaterim je očitno v ključnem trenutku zmanjkalo poguma in pokončnosti – njihove neveljavne glasovnice imajo velik pomen. Če si niso upali v ponedeljek, si bodo morda v prihodnje.« Meni, da so številke opomin, da kandidat za mandatarja tokrat ni bil pravi, hkrati pa je to lekcija za vlado: »Za vlado zato 41 glasov ni začetek, temveč konec. Janša ga čuti. Kakor hitro se je obrnila tehtnica v smer njegovega zatona, je namreč obrnil svojo ploščo. 'Sedaj ni čas za zamere.' Od človeka, ki že 30 let živi na žrtveniku in v zamerah in se hrani s cinizmom, je to izjava praznih, puhlih besed.«