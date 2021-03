Eksponentna rast britanske različice: ta teden 500 primerov, čez dva tedna že dva tisoč

Stanje v Sloveniji se ne umirja. Nasprotno, podatki kažejo, da smo pred novim valom epidemije. Kako hudo bo, pa je težko napovedati, je na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi povedal direktor Nijz Milan Krek . K širjenju okužb so pripomogle nove različice virusa, ki so pri nas vse bolj razširjenje. »Pomembno je gledati trend rasti. Dejstvo je, da se vsi parametri podvajajo in da smo zato v eksponentni rasti,« tako pravijo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.Laboratoriji v državi so do zdaj potrdili 511 primerov britanske različice virusa, 20 primerov nigerijske različice, 21 primerov južnoafriške različice in en primer brazilske različice virusa, je potrdila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoPravi, da se vsak teden število britanske različice virusa podvoji in da smo v eksponentni rasti. »Eksponentna krivulja je nekaj časa položna, potem preide v strmo rast, kdaj se bo prelomila, ne moremo napovedati, a prihodnji teden lahko zabeležimo tisoč primerov, čez dva tedna pa dva tisoč, kar lahko pomembno vpliva na epidemiološko sliko v državi,« še je povedala in dodala, da je genetska raznolikost tega virusa čedalje bolj pestra.Kot pozitivno je izpostavila novico, da se brazilska različica ni razširila in da je ostalo zgolj pri enem primeru. Opozorila pa je, da je v Sloveniji prisotnih čedalje več različic. To prikazuje tudi spodnje drevo različic.