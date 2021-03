Krek: Smo pred novim epidemičnim vrhom (VIDEO)

Vse je odvisno od nas, pravi Krek

O cepljenju prek vrste



Tisoč novih primerov



Strokovnjaki sicer svarijo, da smo pred tretjim valom, saj se po državi širijo nove, bolj nalezljive različice virusa. Vlada je v sredo na seji sprejela pet odlokov in uvedla nekaj sprememb. Obalno-kraška regija je postala oranžna. Med rumene regije, kjer je dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, se je poleg Jugovzhodne in Posavske uvrstila tudi Primorsko-notranjska regija. Omejitev gibanja med 21. in 6. uro ostaja, so pa dovoljeni shodi po državi, ki se jih lahko udeleži deset oseb. Spremembe veljajo od ponedeljka, 22. marca, dalje.

»Pogoji za prehod v rumeno fazo niso izpolnjeni. Še več, od njih smo se oddaljili,« je na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi dejalain dodala, da trendi niso najbolj spodbudni. Po tem, ko je trend zasedenih postelj v zadnjih tednih upadal, se zdaj znova krepi. Vladna govorka še pravi, da upa, da se bo kmalu obrnil navzdol.»Trend novih primerov narašča. Koronavirus je še vedno smrtna bolezen,« je dejal direktor Nijzin dodal, da se situacija v nekaterih državah še poslabšuje. »V naslednjih tednih bomo soočeni z novim epidemičnim vrhom, ki se bo različno razvijal v posameznih državah.« Pravi še, da je vse slabše stanje tudi na Švedskem. S številkami, ki jih imamo v Sloveniji, še vedno sodimo v visoko nevarno epidemiološko območje. »Glede na to, da se povečuje število različic, je prihodnost težko napovedati, a verjetno bomo šli v nov epidemični val,« pravi Krek. Povedal je še, da gre tudi v naših sosednjih državah na slabše. »Vse države okoli nas imajo vse večje težave s številom okuženih in imajo vse večji delež britanske različice.«Krek je še opozoril na varnostne ukrepe. Izpostavil je, da je še vedno ključna distanca, tudi na prostem. Poudaril je pomen higiene, predvsem rok, ker se lahko tudi prek rok prenaša virus. Odsvetujejo sestanke v zaprtih prostorih, priporoča redno zračenje, redno testiranje in uporabo aplikacije Ostanizdrav, ki je po njegovih besedah »rezervni epidemiolog«. Želimo si, da bi cepili čim več ljudi, da bi lažje obvladali epidemijo, je še dejal.»Mislim, da smo se dobro naučili obvladovati situacijo, da znamo upoštevati navodila. Če se bomo dobro držali teh navodil, ta vrh ne bo visok. Če bomo vse sprostili, če se bomo mi sprostili, imamo lahko hud vrh. Pomembno je, kako se obnašamo, kako smo spremenili naše vedenje. Vse različice, ki prihajajo, so bolj kužne kot sedanje. S tega vidika je odvisno, kako bomo mi sami znali spremeniti naše vedenje.« Kako hudo bo, je težko napovedati. Dodal je, da upa, da bo ob tako velikem številu okuženih, ki so virus že preživeli, in ob precepljenosti ta vrh bolj prehoden in da ne bo visok.Krek je še povedal, da je treba povedati, da tudi za otroke to ni nežna bolezen. »Tudi pri njih ni tako nedolžno, kot se rado govori v vsakodnevnih debatah.«»Celo strokovno skupino zelo skrbijo sproščanja. Predvsem nas skrbijo v luči šol. Do konca junija želimo pripeljati šolo do konca. Ves trud, ki ga vlagamo, je treba gledati v tej luči. Da imamo odprto šolo, je danes dobrina. Boriti se moramo za to, da ostanejo šole odprte,« je še povedal in dodal, da trenutno situacijo še obvladujemo, a da je treba ohranjati ukrepe, da ostanejo šole odprte. Da je stanje pri nas resno in smo trenutno v eksponantni rasti , je potrdila tudi direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Opozorila je, da je v Sloveniji prisotnih veliko različic virusa.je povedala, da so v preteklem tednu opravljali nadzore tudi v povezavi s cepljenjem. Trenutno vodijo osem postopkov, hujših kršitev pa za zdaj ne ugotavljajo. Povedala je, da inšpektorat ne ugotavlja navedb o neskladnosti, ki se pojavljajo v medijih. »Mogoče, da je bil cepljen kdo, ki je mlajši, a je treba vsak primer posebej pregledati, zakaj je do tega prišlo. Morda gre za kroničnega bolnika, morda je bilo treba porabiti odmerek, da ne bi prišlo do zavrženja odmerka.«V sredo je bilo ob 5.442 opravljenih PCR-testih kar 972 pozitivnih na novi koronavirus, kar je sicer nekoliko manj kot v torek, ko je bilo potrjenih več kot tisoč novih primerov. Opravili so 27.347 hitrih antigenskih testov. V državi je nekoliko manj aktivnih primerov kot v torek. Sledilnik covida 19 poroča, da je 10.260 aktivnih primerov, v sredo jih je bilo 10.310. Sedemdnevno povprečje novookuženih je 753 (meja za prehod v rumeno fazo je 600). V primerjavi s prejšnjim dnem se je povzpelo tudi število bolnikov v bolnišnicah, ki znaša 462. Zdravljenje na intenzivnih oddelkih potrebuje 85 bolnikov, umrle so tri osebe, kažejo vladni podatki.