Edinstveno zdravilo: potrebujemo 350 krvodajalcev na dan

Darujem kri, daruj še ti! S spodbudnim geslom se Zavod RS za transfuzijsko medicino zahvaljuje vsem dobrotnikom, ki z nesebičnimi dejanji omogočajo zdravljenje, posege in operacije ter oskrbo poškodovancev. In tako tudi rešujejo življenja, v Sloveniji v sklopu organiziranega krvodajalstva že 70 let.

Slovenija sama pokriva vse potrebe po krvi, skupno jo daruje skoraj pet odstotkov prebivalcev. FOTO: Kamonchai Mattakulphon, Getty Images

Ob visokem jubileju so se krvodajalci iz Slovenije pa tudi sosednjih držav udeležili tradicionalnega srečanja v Veržeju, kjer so znova poudarili pomen solidarnosti in humanitarnosti v družbi. Kri je najdragocenejše darilo, darilo življenju, je bilo slišati ob dnevu slovenskih krvodajalcev, o pomenu darovanja krvi pa bo zdravstvena stroka obširneje ozaveščala še 14. junija, ob svetovnem dnevu krvodajalstva.

Začetki transfuziologije in krvodajalstva v Sloveniji segajo v obdobje po koncu druge svetovne vojne, ko so v Ljubljani pri Centralni vojni bolnici ustanovili transfuzijski oddelek. Tam so 4. junija 1945 odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Pomemben mejnik je tudi leto 1953, ko je organizacijo krvodajalstva prevzel Rdeči križ Slovenije ter vzpostavil prostovoljno, brezplačno in anonimno krvodajalstvo.

Darujem kri, daruj še ti! FOTO: Daria Kulkova, Getty Images

60 odstotkov krvodajalcev se za plemenito dejanje odloči enkrat na leto.

Vsako leto 1200 akcij

Za redno kritje potreb po krvi v Sloveniji potrebujemo 350 krvodajalcev na dan, pojasnjujejo na Zavodu za transfuzijsko medicino; krvnih pripravkov ni mogoče povsem zamenjati z umetnimi nadomestki, zato so kri krvodajalcev in iz nje pridobljeni pripravki edinstveno zdravilo. Največji porabniki so bolniki z raznimi hematološkimi ali onkološkimi obolenji, veliko je potrebujejo tudi bolniki pri operacijah in presaditvah ter ponesrečenci s hujšimi poškodbami.

Podatki kažejo, da jo 60 odstotkov krvodajalcev daruje enkrat na leto, 28 odstotkov se za to odloči dvakrat, 10 odstotkov trikrat, dva odstotka pa štirikrat. Slovenija pokriva vse potrebe po krvi sama, skupno daruje kri skoraj pet odstotkov prebivalcev. Rdeči križ Slovenije vsako leto organizira do 1200 akcij, od tega jih je tretjina terenskih.

Krvnih pripravkov ni mogoče povsem zamenjati z umetnimi nadomestki, zato so kri krvodajalcev in iz nje pridobljeni pripravki edinstveno zdravilo.

Pri spodbujanju javnosti k darovanju gre velika zahvala tudi iniciativi Daruj energijo za življenje, pri kateri že 13 let tesno sodelujejo Rdeči križ Slovenije, Zavod za transfuzijsko medicino in Petrol, d. d.; uspešno poudarjajo pomen solidarnosti in k nesebičnim dejanjem vabijo nove krvodajalce.