Dva moška sredi centra napadla Boruta Štruklja

Profesor ljubljanske fakultete za farmacijo Borut Štrukelj je bil žrtev fizičnega napada sredi prestolnice. Kot je razkril za Siol, sta ga v središču Ljubljane preteklega tedna napadla dva nasprotnika cepljenja in stisnila ob zid. Štrukelj se je ubranil, moška pa sta po napadu zbežala. Profesor, ki je v času epidemije pogosto tudi javno komentiral situacijo v državi, se je po zdaj odločil, da se v javnosti ne bo več pojavljal. Štrukelj je še povedal, da od začetka epidemije dnevno prejema grožnje prek telefonov, elektronske pošte in tudi v živo. Menda so mu že grozili tudi s smrtjo.

O grožnjah je na četrtkovi novinarski konferencah spregovorila tudi Tatjana Lejko Zupanc, ki je dejala, da teh sporočil z neprimerno in vulgarno vsebino sploh ne bere več. »Nivo komuniciranja je slabši kot nivo komuniciranja na cesti med gangsterskimi tolpami.« Sama sicer še ni bila deležna konkretnih groženj.

Pred časom je o anonimnih pismih z gozljivo vsebino spregovorila tudi vodja posvetovalne vladne skupine za obvladovanje epidemije Mateja Logar. Razkrila je, da jih v anonimkah pošiljajo na sodišče, jim grozijo z obešanjem in maščevanjem ljudstva. Tarča anonimnežev je bil tudi direktor NIJZ Milan Krek.