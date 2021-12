Predstojnica infekcije klinike o vulgarnih pismih in anonimnežih, ki jih pošiljajo

Zdravstveni delavci, sploh tisti, ki so medijsko precej izpostavljeni, so v zadnjem času tarča številnih jeznih državljanov, ki jim pošiljajo anonimna pisma z grozilno vsebino. Kar nekaj takšnih, o katerih niti ne želi izgubljati veliko besed, je na svoj naslov prejela tudi predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

»Gre za izrazito vulgarna pisma in take osebe si ne želim spoznati. Nivo komuniciranja je slabši od nivoja, ki ga vidimo med gangsterskimi tolpami v ameriških filmih. Konkretne grožnje sama ali moja družina pa še nisem dobila.« Povedala je še, da takšnih pisem sploh ne bere in da gredo v skladišče, kjer bodo počakala na čas, ko bodo morda objavljena. »To so seveda anonimna sporočila in tisti, ki to pišejo, vedo, kdo so.«

Lejko Zupančeva je razkrila še, da so imeli pojave groženj in direktnih verbalnih napadov že prej. Običajno od ljudi, ki si vbrizgavajo droge in se znesejo nad nič hudega slutečimi, ko jim ti poskušajo pomagati. »Če pa pride do česa, kar mi po tonu res ni všeč, prijavim korporativni varnosti in potem gre to naprej.«

Na vprašanja, kako komentira takšna pisma, odgovarja: »Veliko je strahu in treba je svoj bes in strah na nekoga zliti. Za zaveso anonimnosti se izkašljaš in lahko pišeš tudi svetemu Petru. Saj veste, kako se znašajo nad prodajalkami zaradi visokih cen, pa one nimajo nič s tem, ali pa na tiste, ki jemljejo PCR-teste,« je še dodala.