Človek kar ne more verjeti, kakšno razdejanje je pustila toča (FOTO in VIDEO)

Toča na območju Žalca. FOTO: Primož, bralec poročevalec

Poškodovane strehe, avtomobili, uničen pridelek ... Z grozo so prebivalci Savinjske doline in Kamnika z okolico spremljal nedeljsko popoldansko točo in neurje. Toča, debela najmanj kot oreh, je klestila vse pod sabo.Že takoj so bili na delu gasilci, ki pa so hkrati tudi prosili za potrpljenje, saj so mnogi ljudje potrebovali pomoč, sploh za pokrivanje luknjaste strehe.Nekatera podjetja so sama ponudila brezplačno pomoč od danes naprej.Braleciz Ložnice pri Žalcu nam je poslal fotografije, na katerih se vidi, kaj je toča uničila pri njih.Tudi noč ni prinesla mirnega spanca.Takole je bilo na območju Komende.Toča na območju Komende.Uničena avtobusna postaja v Žalcu.