Del Slovenije presenetila toča, Arso izdal opozorilo (FOTO in VIDEO)

Toča v Žalcu. FOTO: Bralka Teja

Verjetnost pojavljanja toče v nedeljskem popoldnevu. FOTO: Arso

Toča v Žalcu. FOTO: Bralka poročevalka

Toča v Žalcu. FOTO: Peter, bralec poročevalec

Bralka poroča o toči. FOTO: Vida, bralka poročevalka

Na območju Žalca naliv s točo. FOTO: Bralec poročevalec

Toča na območju Savinjske doline. FOTO: Bralka poročevalka

Nevihtna celica v kraju Strajna pri Podlehniku. FOTO: Bralka Martina

Vroče in soparno vreme, ki je v tem vikendu kar stalnica povsod po Sloveniji, je prineslo tudi točo. Tako bralkaporoča o toči na območju Žalca, bralecpa se nam je oglasil iz Prebolda, kjer pravi, da je kar dobrih pet minut padala toča in pobelila travnike, ceste, strehe. Kako obilna je bila, sta oba ponazorila s fotografijami.Bralkaje zapisala, da je toča velika premera od 1 cm do 4 cm. Trajalo pa je približno 10 minut.Sicer pa je okoli 15. ure pri Arsu vidno, da je nevarnost toče v nekaterih delih Slovenije, rdeče je denimo obarvan del Štajerske s Savinjsko dolino na čelu.Verjetno ni izključeno, da bo toča danes presenetila še kateri del naše države.Malo po 15. uri so nam iz Centra za obveščanje poslali tudi posebno obvestilo: Po podatkih Arsa radarska odbojnost presega vrednost, ki nakazuje pojav močnega naliva in toče, ob nevihtni celici, ki se od jugozahoda bliža Spodnji Savinjski dolini. V naslednjih urah se bodo še pojavljale krajevno močnejše nevihte, ki se bodo hitro pomikale od jugozahoda proti severovzhodu. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.V kraju Strajna pri Podlehniku danes 8.8.ob 16. uri pa je nastala nevihtna celica, ki jo je fotografirala bralka