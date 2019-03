VIDEO: Zakaj se Violeta Tomić na tem posnetku čudno smeji?

Poslanka Levicese je zadnje dni februarja mudila v Zahodni Sahari, kjer se je srečala z vidnimi predstavniki oblasti in spoznavala vsakodnevno življenje tega ozemlja v Severni Afriki. »Nekateri zmotno mislijo, da to, kar se dogaja tam, ne zadeva nas. Ampak če pade Magreb, pade tudi Evropa,« je zapisala Tomičeva in povedala, da bo poročala s terena. Obiskala je kongres žensk za mir, sodelovanje in spoštovanje človekovih pravic na svetu, zahodnosaharsko begunsko taborišče na jugozahodu Alžirije, se udeležila praznovanja 43. obletnice razglasitve Demokratične arabske republike Sahare, kjer se je sestala s predsednikom...Kot kaže, pa je iz tujine spremljala tudi novice, ki so se dogajale doma. Tako je ob novici, da je vlada odpovedala nakup oklepnikov, na facebooku objavila posnetek gospe, ki je s tradicionalnim vriskanjem oziroma petjem proslavila novico. Njeni vriski sreče so očitno presenetili tudi Violeto, ki se je ob tem nekoliko nenavadno smejala.Tomićeva, ki je tudi vodilna kandidatka Evropske levice na letošnjih volitvah v Evropski parlament, je s svojega službenega popotovanja predstavila tudi tamkajšnje otroke. »To so otroci Zahodne Sahare. Igrajo se, hodijo v vrtec, šolo. Ženske so več kot emancipirane. Spoštovane so. Mnoge so študirale v tujini in tekoče govorijo 3 do 4 jezike. Ne potrebujejo usmiljenja, ne miloščine. Vse, kar hočejo, je, da bi lahko živele v svoji državi, ki jo je okupiral Maroko ...«