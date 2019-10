Ste zaradi Adrie obtičali v tujini? To vam je na voljo

LJUBLJANA – Pristojno sodišče bo predvidoma danes odločilo o začetku stečajnega postopka Adrie Airways. Vozovnic za polete z njo ni več mogoče kupiti, potniki, ki so v tujini in bi se želeli vrniti v domovino z Adrio, saj že imajo njihove vozovnice, pa ne vedo, kaj storiti. Odgovor na to ponujata Tržni inšpektorat RS in ministrstvo za zunanje zadeve. Vozovnica, kupljena pri Adrii Če je potrošnik kupil letalsko vozovnico za let, ki ga izvaja Adria Airways, glede na stečaj, ta let ne bo izveden, saj je bila zaradi vložitve predloga za stečajni postopek in s tem odvzema licence izbrisana iz sistema, ki ga upravlja Mednarodno združenje za zračni transport (IATA). »V takem primeru lahko potrošniki svoje terjatve zaradi neizvedenih letov (odškodnino) prijavijo v stečajni postopek. V primeru stečaja pravne osebe je rok za prijavo terjatev tri mesece od oklica začetka stečajnega postopka,« pojasnjujejo pri inšpektoratu. Oklic bo predvidoma objavljen danes na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).



Ministrstvo za zunanje zadeve je podalo splošno pojasnilo: »Slovenski državljan, ki potuje po svetu z letalsko vozovnico, katere izdajatelj je postal insolventen (stečaj) in je zaradi tega letalska vozovnica preklicana, mora to urejati neposredno z letalskim prevoznikom. Če je veljavnost letalske vozovnice preklicana zaradi stečaja letalskega prevoznika, mora za nadaljevanje potovanja oziroma za povratek v domovino kupiti novo letalsko vozovnico. Slednjo lahko kupi sam oz. to v njegovem imenu storijo svojci/znanci, ki mu jo v elektronski obliki lahko tudi posredujejo.« Imate aranžma turistične agencije? Nekoliko drugače je, če imate kupljeno paketno potovanje pri turistični agenciji. V tem primeru se neposredno obrnite na turistično agencijo, s katero imate sklenjeno pogodbo. »Pri teh pogodbah namreč ni nujno, da je agencija kupila let pri prevozniku Adria Airways, temveč pri kakšnem drugem letalskem prevozniku, in bo potovanje tudi nemoteno izvedla. Tudi če je bil let kupljen pri letalskem prevozniku Adria Airways, to še ne pomeni, da potovanje ne bo realizirano. Za izpolnitev take pogodbe odgovarja organizator potovanja, in sicer ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Turistične agencije bodo tako za izpolnitev pogodbe lahko iskale alternativne možnosti preko drugih letalskih prevoznikov. Pri tem seveda lahko pride tudi do kakšnih zamud ali odloženih letov, zato predlagamo potrošnikom, da so v takšnih primerih strpni,« se glasi razlaga inšpektorata.