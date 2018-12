Medena vas čebelarke Dragice

Iz medenega testa je Dragica Tigeli izdelala tudi čebelnjak iz 19. stoletja. FOTO: Jože Žerdin

Razstavo medenih hišk so v Čebelarstvu Tigeli postavili drugič.

VERŽEJ – Čebelarstvo Tigeli v Veržeju na Murskem polju ima dolgoletno tradicijo. Najprej se je imenovalo čebelarstvo Šalamun, zadnjih 23 let pa ga vodita zakoncain. Letos se je vključilo v projekt Božična Prlekija: čebelarka Dragica je zavihala rokave in se lotila izdelave medenih hišk, ki že krasijo poseben prostor v čebelarski brunarici, ki je namenjen druženju ter pokušini medu in medenih dobrot. Medene hiške je Dragica izdelovala dva meseca, in to iz mase za lectove izdelke, dodala pa je kostanjev med. Pomagala je hči, ki je sodelovala tudi pri krašenju in zasnovi razstave, ki so jo poimenovali Medena vas v Čebelarstvu Tigeli.Na ogled je 40 različnih medenih hišk, narejenih po podobi starih prleških vasi. Dragica je izdelala posebni čebelnjak po načrtu iz leta 1899, ne manjkata vaška cerkvica in celo meden adventni venec. Vse hiške so pokrite s sladkim snegom. Pred vhodom v razstavni prostor so medene jaslice, jaslice iz lesa ter jelka z okraski iz čebeljega voska. Razstavni prostor osvetljuje na tisoče lučk, možna je degustacija medu, medenjakov in medenih likerjev.Zakonca Tigeli imata 120 čebeljih družin, letos so pridelali akacijev in cvetlični med, kostanjevega z lipo in med oljne ogrščice. Prejela sta tri zlate medalje na mednarodnem ocenjevanju medu: dve na sejmu Agra v Gornji Radgoni in še eno na mednarodnem ocenjevanju medu v Semiču. Razstava medene vasi bo na ogled do šestega januarja, ko bodo hiške pospravili, jih zavili v folijo in shranili za prihodnjo razstavo.