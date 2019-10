Janša objavil zapis, odzvala se je policija: To je pod nivojem

Zapis Janše na facebooku. FOTO: posnetek zaslona

LJUBLJANA – Generalna policijska uprava je objavila odziv z naslovom Nedopustni pritiski politikov na konkretne preiskovalce kaznivih dejanj. V odzivu pišejo, da so bili v policiji v preteklosti zaradi narave svojega dela že večkrat izpostavljeni »pogosto neupravičenim kritikam in diskreditacijam. V zadnjem času pa so posamezni politiki in z njimi povezana glasila prestopili mejo dopustnega in sprejemljivega ter poimensko "pribijajo na pranger" in žalijo konkretne preiskovalce.«V policiji omenjajo »zapis predsednika ene od političnih strank v povezavi z vabilom, ki je bilo vročeno osebi, osumljeni javnega spodbujanja sovražnosti na družbenem omrežju Facebook« ter dodajajo, da je zapis »pod nivojem kulturnega dialoga in nedopusten pritisk na delo kriminalista, ki strokovno in zakonito opravlja svoje naloge. Samo javno angažiranje v povezavi s konkretnim dogodkom pa tudi zgovorno riše kontekst v zadnjem času zelo popularnih vaških straž.«»Tovrstne primere diskreditacij policistov razumemo izključno kot preusmerjanje pozornosti od zakonitega policijskega dela. Vodstvo policije stoji za policisti, ki bodo kljub diskreditacijam in številnim drugim pritiskom odločno nadaljevali s strokovnim delom,« so še zapisali.V zapisu nikogar ne omenjajo imensko, je pa dan pred odzivom policije prvak največje opozicije stranke SDSna svojem facebook profilu objavil vabilo neimenovani osebi (podatki te osebe so zabrisani) na zaslišanje. Pod vabilom je podpisan kriminalist, ki ga je Janša tudi izpostavil in zraven zapisal, da so to »imena policijske države. Zapomnite si ta imena.« Hkrati je Janša policijo vprašal oziroma pozval, naj se ukvarjajo s tistimi, »ki kradejo milijone in z varovanjem naše luknjičaste meje«.