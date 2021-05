Celjanka trdi, da jo je v trgovini napadel varnostnik: razkrivamo ozadje incidenta

Policija prejela dve prijavi, da je stranka napadla varnostnika

Po Facebooku je zaokrožil zapis jezne Celjanke, ki je bila ta teden udeležena v incidentu v tamkajšnji trgovini. Kot je zapisala, je nakup opravila brez maske, na kar jo je opozoril varnostnik, ki je poklical tudi policijo. Ko se je hotela preriniti mimo njega, naj bi jo ta grobo prijel in zdržal. Kupka trdi celo, da naj bi jo nato še prijel za vrat in ji glavo potisnil ob vrata. Končala je na urgenci, kjer pa naj bi po lastnih navedbah srečala tudi omenjenega varnostnika.Kot so zatrdili v podjetju Spar Slovenija, sami dosledno sledijo sprejetim vladnim ukrepom ter priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter spodbujajo kupce k odgovornemu ravnanju.»Pri dotičnem primeru smo po pregledu videonadzornega sistema v trgovini mnenja, da je varnostnik postopal v skladu s pooblastili, ki jih določa Zakon o zasebnem varovanju. Stranko, ki si kljub opozorilom ni želela nadeti maske, je varnostnik opozoril, da bo poklical policijo in jo pridržal do njenega prihoda. Pri tem sprva ni uporabil sile, vendar ga je stranka fizično in verbalno napadla, on pa se je pri tem branil in jo želel umiriti. Nato je na prizorišče prišla policija. Opravila je uradni postopek in tako stranko kot tudi varnostnika sprejela v nadaljnjo obravnavo. Dokler zadeve niso v celoti razjasnjene, je o konkretnih ukrepih še preuranjeno govoriti,« odgovarjajo v Sparu, kjer obžalujejo, da je do tega incidenta prišlo v njihovi trgovini.»V Sparu sicer sodelujemo z zunanjimi varnostnimi službami, ki pogodbeno opravljajo storitve varovanja v naših trgovinah ter pri tem delujejo v skladu s standardi in postopki,« še zagotvaljajo v Sparu.Kot so nam pojasnili na celjski policijski upravi, se je dogodek zgodil v četrtek okoli 8.30. Takrat jih je poklical varnostnik in sporočil, da ga je med opravljanjem dela v trgovini v Celju, napadla stranka, ki jo je opozoril, ker ni nosila maske. Par minut zatem so prejeli še klic zaposlene v trgovini, ki je prav tako povedala, da je stranka v trgovini napadla varnostnika. V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja Napad na uradno osebo. V nadaljevanju bodo dopravili še razgovore z osebami, ki so videle dogajanje, pregledali posnetke varnostnih kamer ter opravili vsa druga potrebna preiskovalna dejanja.Preiskava suma storitve kaznivega dejanja še poteka. Zaradi nespoštovanja določil Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o osebni izkaznici bomo zoper občanko uvedli prekrškovni postopek.Zapis jezne kupke objavljamo v celoti (nelektorirano):A se vam zdi normalno???Zjutraj sem sla v trgovino.BREZ MASKE .Varnostnika ob vhodu ni bilo ali pa me ni videl, ko sem vstopila v trgovino. Na blagajni pristopi do mene, me vprasa, zakaj nimam maske in kar hitro pove, da bo poklical policijo.Hitro, kot mali otrok, ki zeli zatozit prijatelja, vzame telefon in jih poklice. Angele v modrem.Placam, kar sem imela namen kupit in takrat mi varnostnik zapre pot in me ne spusti od blagajne.S prekrizanimi rokami hodi proti meni, me stisne v kot in obrazlozi, da mi je ODVZEL prostost in me bo ZADRZAL do prihoda policistov.Zakaj?Ker nisem nosila maske. Zelim se prerinit mimo njega, nakar se zacne KALVARIJA.Varnostnik me zagrabi in me ne spusti iz prijema. Derem se na njega, naj me spusti, obrazlozim, da sem EPILEPTIK, da se slabo pocutim, sesedem se na tla, prosim ga, naj me spusti ven na zrak, saj sem se slabo pocutila.Hodim proti izhodu in kaj naredi varnostnik???ZAGRABI me za vrat in ZABIJE z glavo v vrata.Prerivanje in suvanje se se ni koncalo.Prodajalke se nabirajo na kupu, mimoidoci gledajo in upas, da bo kdo kaj POMAGAL.NIC!!!V Sparu na Ljubljanski cesti v Celju nakupujem skoraj vsak dan. Z vsako prodajalko spregovorim lepo besedo, delim optimizem, veselje, pustim napitnine.... skratka, trudim se biti dober potrosnik .In v primeru, kot je bil danasnji, upas, da se kdo postavi zate. Pa se ni. Prodajalke, ki so vedno tako rade klepetale z mano, so se danes zbrale v krogu in gledale, kako me varnostnik premetava v Sparu. Ena prodajalka je celo rekla, da sem histericna baba.HISTERICNA BABA, ki jo je varnostnik vrgel v vrata, da ji je poskodoval uho in vrat. Tako histericna baba, da sedim zdaj na urgenci in cakam slikanje.Ja, ko pricakujes pomoc, je ziher ne dobis. SPAROVE prodajalke so mi danes to pokazale.Gremo naprej z zgodbo. Koncno pridejo ANGELCKI V MODREM .Z marico so se pripeljali . Itak, saj se morejo zavarovat, saj pa imajo opravka z zeloooo NEVARNIM zemljanom-z mano .Da o nesramnosti policistov sploh ne govorim.Katastrofa. Brez besed. Za zjokat. Tazadnje mi je slo kar dobro od rok .1) Ker nisem imela ob sebi osebne izkaznice, mi bodo izdali zato placilni nalog: KAZEN ST.12) Ker nisem nosila maske, mi bodo spet izdali placilni nalog: KAZEN ST.23) Ker sem napadla uradno osebo, pa sledi KAZENSKA OVADBA!Zgodbe zal se ne morem zakljucit, komedija se nadaljuje- grem na urgenco in kdo je pred menoj v cakalnici???Varnostnik iz Spara.Baje sem ga tako poskodovala, da boscek sepa .Vsi zdravniki so najprej slisali njegovo zgodbo(ce ima dobro domisljijo, se lahko predstavi kot narodni heroj, ki je 52 kilogramski zenski z vso njegovo silo preprecil, da bi hodila po trgovini brez maske).Bravo, varnostnik iz Spara, bravo .Perspektivna prihodnost, nimas kaj!