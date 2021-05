Bralka razočarana: odločila se je za spletni nakup, sledila je bridka izkušnja

Našli smo le spletno stran v angleškem jeziku. FOTO: Zaslonski posnetek



Nizka cena je prvi sumljivi znak

Spletni nakupi so preprosti in hitri, pri njih pa je treba biti res pazljiv, saj se na spletu pojavlja dnevno na tisoče in tisoče prevarantov in zavajajočih informacij. Svojo izkušnjo s tovrstnim nakupom nam je zaupala, ki se, kot pravi, redko odloči za tovrstni način (nelektorirano):»Na spletu Premium Perfume Shop berem 90 % znižanje francoskih parfumov. Menila sem, da je pač v tem kriznem času neka drogerija bankrotirala, sedaj sledi razprodaja. Naročila sem 3 x Chanel Coco, skupna cena je neverjetno ugodna EUR 87,-- in naročim. 5. 5. sem paketek prejela. Veliko žalostno presenečenje. Daleč od originalov na spletni strani in vonjava nemogoča, tako, da gre pač vse v smeti.« Dodala je še odgovor pošiljatelja. »Pozdravljeni, Zelo nam je žal, da niste zadovoljni vendar moramo poudariti, da so vse informacije v naši spletni trgovini. Pogoji navajajo, da so fotografije originalnih parfumov na strani zgolj zaradi primerjave dišav - gre za primerjalni marketing. Poleg tega pod vsak parfum damo v Univerzalni embalaži. Univerzalna embalaža ni enaka originalni embalaži. Vračanje iz higienskih razlogov ni mogoče v skladu z evropsko smernico o higienskih izdelkih (Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, člen 16). Parfumi veljajo za kozmetiko in jih po odprtju ni mogoče vrniti. Lep pozdrav , Premium Perfume Shop.«Marija Viktorija je ob tem dodala, da želi povedati ljudem, kaj je doživela sama, da se kaj podobnega ne zgodi njim. »V spletni strani nisem zasledila imenovanih informacij. Dišave absolutno niso primerljive. Res pa piše pod vsakim izdelkom: Univerzalna embalaža.«Vračila ne sprejemajo, četudi dveh stekleničk Marija Viktorija sploh ni odprla.Poznavalci svarijo pred goljufijami na spletu, eden prvih znakov, da nekaj z izdelki ni v najlepšem redu, je nizka cena. Če je torej parfum, ki sicer stane okoli 100 evrov za 50 ml, v neki trgovini dvakrat cenejši, se morate vprašati, ali je to res mogoče ali pa gre za prevaro s ponaredki ali čim podobnim.Skušali smo poiskati omenjeno spletno stran, a je trenutno zgolj v angleškem jeziku. Na strani pa piše, da gre za parfume visoke kakovosti z zelo ugodnimi cenami. Sicer pa lahko le s klikom ali dvema na spletu v slovenskem jeziku najdeta ponudnika parfumov z zelo nizkimi cenami. Bodite pozorni!