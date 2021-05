Bralka Ana: Ko sem odprla pokrovček jogurta, sem bila osupla (FOTO)

Plastični trakec je končno preteklost. FOTO: Ljubljanske mlekarne

Odtrgan plastični trakec pokrovčka na smetani, jogurtu in mleku Ljubljanskih mlekarn je očitno preteklost. V podjetju so nam potrdili, da so uvedli pokrovček za izdelke Mu in Ego z enostavnejšim odpiranjem z enim zasukom pokrovčka.Bralkanam je zapisala, da je skoraj 10 let vsakokrat trpela od odpiranju mlečnih izdelkov in ni nikoli zares vedela, ali ji bo pokrovček uspelo odprti ali si bo morala pri tem pomagati z ostrim predmetom, če se ji bo slučajno med odpiranjem odtrgal. »Majhen korak za mlekarne, a velika zmaga za človeštvo,« je dodala bralka.Jogurti, sveže mleko in sladka smetana Mu in jogurti Ego so tako odslej na voljo v tetrapaku z enostavnim načinom odpiranja z enim zasukom pokrovčka. Poleg pokrovčka so v podjetju zamenjali tudi tip embalaže, ki omogoča varno ponovno zapiranje brez kapljanja, kar je posebej priročno na poti. Za menjavo so na podlagi investicije v vrednosti tri milijone evrov zagnali sodobni polnilni stroj. »Tetra Pak embalaža izdelkov Mu in Ego, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material, že vrsto let pomaga manjšati vpliv podjetja na okolje. Kartonska embalaža je preprosta za recikliranje, oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov.«Bralka je še opazila, da krajši čas na policah trgovin ni bilo mogoče priti do sladke smetane, kar so nam potrdili tudi v Ljubljanski mlekarni. »Drži, uvajanje nove proizvodne linije je povzročilo nekaj težav pri dobavah, ki pa so že ali pa bodo v kratkem povsem odpravljene,« sporočajo ljubiteljem mlečnih izdelkov.