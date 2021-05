Če se odpravljate proti meji, boste naleteli na dolgo kolono (FOTO)

​Imate zgodbo za nas? Pišite nam!

Močno povečan promet proti Šentilju. FOTO: Darsova cestna kamera

Na poti proti slovensko-avstrijski meji se vije dolga kolona vozil. Gre za tovorna vozila, ki čakajo že na krožišču v kraju Pesnica. Od tam do meje jih čaka še 10 kilometrov.Kot poroča prometnoinformacijski center, tovornjaki stojijo na odstavnem in voznem pasu proti Avstriji na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj, 10 km. Zakaj zastoj? Ker je v ponedeljek do 22. ure v Avstriji veljala prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone.Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje (3,5 ure) in Petišovci.