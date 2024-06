Čakajo nas plohe, oblaki in burja. Kdaj bo spet sonce?

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 °C, napoveduje Agencija RS za okolje.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 26 °C.

Napoved za sosednje pokrajine

Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami. Burja ob severnem Jadranu bo danes oslabela in jutri ponehala.

Obeti

V četrtek bo več sonca. Predvsem popoldne se bodo še pojavljale posamezne plohe in nevihte, ki bodo bolj verjetne nad hribovitimi kraji.

V petek bo precej jasno in spet vroče.

Preberite še: