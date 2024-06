Kaj spakirati v kovček, ko se odpravljamo na potovanje

Počitnice so tik za vogalom in mnogi jih bodo izkoristili za krajše ali daljše potovanje do morja, v hribe, k jezerom in rekam, pa tudi v bolj eksotične daljne dežele. Kamor koli že jo bomo mahnili, brez pakiranja ne bo šlo. To opravilo mnogi sovražijo, že samo razmišljanje, ali smo vzeli vse, kar bomo potrebovali, je namreč izredno stresno. Ni pa treba, da je tako. Stresu ob pakiranju se enostavno ognemo tako, da najprej naredimo seznam reči, ki jih bomo vzeli s seboj.

Med nujne reči sodijo potovalna lekarna, dokumenti in denar.

Začnemo z najbolj nujnimi, med njimi ne sme manjkati potovalna lekarna. V njej naj bodo vsa zdravila na recept, ki jih moramo jemati, pa protibolečinska sredstva, kaj za želodčne težave in proti alergijam, kakšen obliž, mazilo za lajšanje sončnih opeklin, mazilo za hitrejše celjenje ran, pinceta, če bo kdo morda stopil na morskega ježka, in podobno.

Na dopust ni treba vzeti pol hiše. FOTO: Flying Colours Ltd/Getty Images

Med nujne reči spadajo še dokumenti in plačilne kartice oziroma denar, kartice zdravstvenega zavarovanja, če bomo na počitnice potovali z letalom ali drugimi vrstami javnega prevoza, ne pozabimo na vozovnice. Če dopusta ne nameravamo izkoristiti tudi za t. i. razstrupljanje od elektronskih naprav, ne pozabimo na polnilnike, in seveda izdelke za osebno nego. Slednje je sicer mogoče kupiti tako rekoč povsod, zato ne bo hudega, če kaj pozabimo.

Dovolj oblačil

Največ časa in načrtovanja zahteva izbira oblačil in obutve. Slednja zavzame veliko prostora in je težka, kar je dobro upoštevati, če potujemo z letalom. Strokovnjaki svetujejo, da na dopust, ne glede na to, kako dolg ali kratek bo, vzamemo par sandalov, par bolj elegantnih čevljev in par športnih čevljev. Več ne potrebujemo. Če ne bomo obiskovali finih restavracij, predstav in podobnih dogodkov, lahko elegantne čevlje pustimo doma.

Zvita oblačila zavzamejo manj prostora. FOTO: Boyloso/Getty Images

Preden se lotimo izbiranja oblačil, pogledamo vremensko napoved za kraj, kjer bomo preživeli počitnice. Če bo med našim bivanjem tam izredno vroče, v hotelu ali apartmaju pa ni pralnega stroja, vzemimo dovolj oblačil, da jih bomo, če se bomo močno potili, lahko zamenjali vsaj enkrat na dan. Enako velja za spodnje perilo. Tudi če se obeta vroče in sončno vreme, v kovček položimo vsaj en toplejši kos z dolgimi rokavi in dolgimi hlačnicami. Morda bomo obiskali bar ali restavracijo, kjer bo zaradi klimatske naprave izredno hladno, morda nastane močna nevihta, ki bo vsaj za del dneva ohladila ozračje …

Klobuk in knjiga

Ker je poletje in so sončni žarki neizprosni, ne pozabimo na zaščito pred njegovimi žarki. Kape, klobuki, sončna očala, zaščitne kreme in losjoni bodo naši najboljši prijatelji. Pred nevarnimi žarki se zaščitimo tudi s primernimi oblačili, ki naj bodo iz naravnih materialov, najbolje lana ali bombaža, tanka in ohlapna, z dolgimi rokavi in hlačnicami oziroma dolgo krilo. Na koncu poskrbimo še za zabavo, knjige, kakšno družabno igro, morda pripomočke za ustvarjanje, če nas to veseli.

Potrebščine za osebno nego je najlažje nadomestiti.

S seznamom v rokah se nato lotimo pakiranja; največ oblačil bomo v kovček spravili, če jih zvijemo in ne zlagamo ploščato. Če bomo kovček vozili naokoli, v del, ki je najbližje kolesom, naložimo najtežje reči, če pakiramo torbo, ki jo bomo nosili, težke reči položimo na dno. Čisto na vrh damo najtanjše in tiste, ki se najbolj mečkajo, nogavice in druge manjše reči pa prihranimo za konec in jih zatlačimo v prostorčke med druge kose.