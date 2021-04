Bodo Slovence še cepili s cepivom AstraZenece? Tako meni Beovićeva

Sprememba sredi aprila?

Minister za zdravjebo po sporočilu Evropske agencije za zdravila (Ema) o varnosti cepiva AstraZenece posvetovalno skupino za cepljenje pozval, da Emine ugotovitve obravnava in poda strokovno stališče, so sporočili z ministrstva za zdravje. Vodja posvetovalne skupine za cepljenjeje povedala, da sprememb za zdaj ne bo.Ema je javnosti sporočila ugotovitev, da je treba neobičajne krvne strdke v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva britansko-švedske družbe AstraZeneca proti covidu 19. Hkrati je potrdila, da koristi od cepiva še vedno ostajajo večje od tveganj, in pristojne pozvala k nadaljnji uporabi cepiva.Po Emini objavi je potekalo neformalno virtualno srečanje ministrov za zdravje EU, zlasti v zvezi z njegovo uporabo v določenih starostnih skupinah. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je minister Poklukar v svojem nastopu poudaril, da v Sloveniji pozorno spremljamo situacijo in sprejemamo ustrezne previdnostne ukrepe. Izpostavil je, da bi bilo v nastali situaciji dobrodošlo, če bi uspeli doseči enotnost držav članic EU pri odzivu na ugotovitve, po možnosti tudi glede kriterijev za starostno mejo za cepljenje, če bi bilo to treba.Podobno je pred zasedanjem povedala tudi evropska komisarka za zdravje in varnost hrane. »Nujno je, da po EU govorimo z enim glasom, da tako okrepimo zaupanje javnosti v cepljenje,« je tvitnila. Skupno stališče glede nadaljnjega cepljenja s cepivom AstraZenece so si zaželeli tudi v portugalskem predsedstvu EU, da bi se tako lažje borili proti kampanjam dezinformacij in okrepili zaupanje v učinkovitost cepiv.Tudi Poklukar je po pojasnilih z ministrstva za zdravje zatrdil, da je krepitev zaupanja v ukrep cepljenja najmočnejše sredstvo na voljo v boju zoper epidemijo.Minister se je po srečanju odločil, da bo posvetovalno skupino za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pozval, da Emine ugotovitve obravnava in poda strokovno stališče.Beovićeva je za Pop TV in Radio Slovenija povedala, da Slovenija zaradi Emine objave za zdaj ne bo spreminjala strategije cepljenja. Cepivo AstraZenece tako ostaja rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let.»Seveda tega pristopa ni mogoče spreminjati vsakih nekaj dni, ker gre za logistiko na terenu, razdeljevanje cepiva, naročanje oseb na cepljenje. Ne zdi se mi smiselno, da bi kakršen koli pristop spreminjali ta hip,« je pojasnila Beovićeva. Je pa napovedala, da bodo pristop verjetno spremenili sredi aprila, kot je bilo napovedano, skupaj z umestitvijo četrtega cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. »Mislim, da se bodo do takrat za določene pristope odločile tudi druge evropske države. Tukaj gledamo predvsem velike evropske države, ki imajo same izkušnje s temi neželenimi dogodki.«Izvršna direktorica Emeje sicer poudarila, da za zdaj ni jasnih znanstvenih dokazov, ki bi podpirale odločitev po izključitvi posameznih skupin glede na starost ali spol. A Belgija in Italija sta danes po Emini objavi sporočili, da bosta uporabo cepiva omejili na starejše od 55 oz. 60 let. Velika Britanija pa je omejila uporabo tega cepiva na starejše od 30 let.