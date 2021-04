Slovenski strokovnjak razkriva, kdaj bo vrh tretjega vala

Kdaj bomo dosegli vrh?

Po dobrem letu dni epidemije je naveličanost nad novo normalnostjo vse bolj prisotna. Vsi se sprašujemo, kdaj bo konec življenja, ki ga določajo omejevalni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in se bomo vrnili v normalo, ki smo jo poznali pred marcem 2020. Trenutno smo v tretjem valu, ki ga poganjajo nove različice virusa, predvsem britanska, ki je so bolj nalezljive.Bolnišnice in intenzivne enote se znova polnijo s covid 19 bolniki. Pred dnevi jez Instituta Jožefa Stefana napovedal, da bi bilo. Poudaril je, da bo učinek trenutnega, že tretjega ustavljanja javnega življenja pri nas, ki naj bi se končalo 11. aprila, videl šele, ko bo ustavitve konec., sodelavec Covid 19 Sledilnika, pa je za oddajo Svet na Kanalu A povedal, da številke potrjujejo, da se vidi učinek, vendar je različen glede na število potrjenih primerov, število hospitaliziranih in število umrlih. Zlasti število potrjenih novih primerov in umrlih je nižje, narašča pa pri hospitaliziranih in tistih na intenzivni negi.Če se bo trenuten trend nadaljeval naprej, projekcije profesorjakažejo, da bi vrh tretjega vala z ukrepi dosegli sredi aprila, brez ukrepov in ob sevu pa nekje v maju, je pojasnil Srakar. Ob tem je poudaril, da imamo toliko nepojasnjenega, manjkajočih podatkov in predpostavk, da so te projekcije negotove.Veliko razprav je bilo glede tega, ali odprte šole vplivajo na porast okužb, zaključki pa negotovi. Srakar meni, da zapiranje ali odpiranje šol ni tisti, ukrep, ki bi radikalno spremenil številke epidemije.Učinki cepljenja se močno še ne vidijo, je pa to eden ključnih dejavnik, na katere se računa, da bodo ustavili rast in ki naj bi zaključil epidemijo, je še dejal Srakar.